Efemérides del miércoles 17 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 17 de diciembre también se conmemora el Día Internacional por el Fin de la Violencia Contra las Trabajadoras Sexuales. Se creó en 2003 por iniciativa de Annie Sprinkle y Robyn Few, fundadora del Sex Workers Outreach Project USA, en homenaje de las víctimas del Gary Ridgway, también conocido como The Green River Killer (El asesino del Río Verde), quien asesinó a más de 49 trabajadoras sexuales. Al momento de su detención comentó que su objetivo siempre fue "matar al mayor número posible, con la finalidad de limpiar las calles".