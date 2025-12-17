Efemérides del miércoles 17 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy se celebra el Día del Contador Público en Argentina, en conmemoración de la fecha en la que se lanzó el libro "Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad" del italiano Luca Pacioli, un pionero en la materia que en 1494 describió varios conceptos contables que actualmente se enseñan en las principales universidades del mundo.
Luca Bartolomeo de Pacioli nació en 1445 en Sansepolcro, Italia. Fue fraile franciscano, matemático, economista y docente universitario, y desarrolló su carrera académica en ciudades como Bolonia, Florencia, Pisa y Roma. Durante su vida también mantuvo vínculo profesional con Leonardo da Vinci, quien incluso ilustró una de sus obras.
En su libro más célebre, Pacioli describió de manera ordenada el sistema de partida doble, método central de la contabilidad moderna que establece que toda operación debe registrarse en dos cuentas: debe y haber, y que la suma de los débitos debe coincidir con la de los créditos. Allí también explicó conceptos clave sobre conversiones de monedas, precios y cálculos comerciales, esenciales para la actividad mercantil de la época.
La obra tuvo una enorme difusión y se mantuvo vigente durante siglos, facilitando la organización de los negocios y la comprensión de los flujos económicos. Gracias a ese aporte, Pacioli es reconocido como una figura fundacional de la contabilidad, aunque también realizó trabajos vinculados al arte y la arquitectura. Falleció en 1517, a los 72 años, en Florencia.
En la Argentina, el Día del Contador Público busca destacar la labor de quienes se desempeñan en áreas como finanzas, impuestos, costos, contabilidad, cuestiones laborales y societarias.
Según la definición de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el contador público es el profesional que asesora a personas y organizaciones, diseña e interpreta sistemas de información contable y contribuye a la toma de decisiones estratégicas tanto en el sector público como en el privado.
Por otra parte, entre las efemérides más destacadas del 17 de diciembre, sobresale la muerte en 2011 de Kim Jong-il, quien ocupaba el cargo de presidente de Corea del Norte desde 1994. La noticia la difundió Ri Chun-hee, presentadora del canal de noticias estatal del país dos días más tarde, y aseguró que el dirigente norcoreano había sufrido un ataque al corazón y debió recibir atención médica por enfermedades cardíacas y cerebrovasculares.
Si bien Kim Jong-il arrastraba secuelas de la apoplejía que sufrió en 2008, sumado a que hacía varios años también padecía diabetes, tiempo más tarde algunos medios japoneses y surcoreanos plantaron la teoría de que la causa de su muerte habría sido producto de un ataque de furia ante las reiteradas fallas ocasionadas en un proyecto de una planta energética en Corea del Norte. El líder norcoreano fue reemplazado por su hijo Kim Jong-un, quien permanece en el poder en la actualidad.
En tanto, el 17 de diciembre también se conmemora el Día Internacional por el Fin de la Violencia Contra las Trabajadoras Sexuales. Se creó en 2003 por iniciativa de Annie Sprinkle y Robyn Few, fundadora del Sex Workers Outreach Project USA, en homenaje de las víctimas del Gary Ridgway, también conocido como The Green River Killer (El asesino del Río Verde), quien asesinó a más de 49 trabajadoras sexuales. Al momento de su detención comentó que su objetivo siempre fue "matar al mayor número posible, con la finalidad de limpiar las calles".
Efemérides del 17 de diciembre
Día internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales.
Día del Contador (en Argentina)
1500 – Cristobal Colón es recibido por los Reyes Católicos tras regresar de América cargado de cadenas, y recupera la confianza de los soberanos.
1777 – Francia reconoce la independencia de los Estados Unidos.
1790 – Es hallado el "Calendario Azteca" o "Piedra del Sol" bajo la Plaza Mayor de la ciudad de México.
1819 – El Congreso de Angostura decreta la unión de Venezuela y Nueva Granada en la República de la Gran Colombia y designa presidente a Bolivar.
1830 – Muere en Santa Marta, Colombia, el Libertador Simon Bolivar.
1853 – Nace Emilio Roux, médico y bacteriólogo francés, colaborador de Pasteur y pionero del estudio y tratamiento de las enfermedades infecciosas.
1867 – Se habilita el cementerio del Sur, ubicado en Parque de los Patricios. Fue habilitado en terrenos adquiridos por la Municipalidad debido a la epidemia de cólera que aquejaba periódicamente a la ciudad. En 1892, el Concejo Deliberante dispuso que las tierras fueran destinadas a la formación del parque Bernardino Rivadavia, que posteriormente fue denominado FlorentinoAmeghino.
1903 – Los hermanos Wright realizan el primer vuelo con un avion impulsado a motor de combustion.
1907 – Muere Lord Kelvin, matemático y físico británico, uno de los principales físicos y más importantes profesores de su época.
1917 – Estados Unidos promulga la Ley Seca.
1934 – Se constituye Argentores, entidad que agrupa a autores de teatro, television y radio.
1939 – Frente a Montevideo ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― el acorazado alemán Admiral Graf Spee es hundido por su capitán Hans Langsdorff tras los daños sufridos en la Batalla del Río de la Plata.
1941 – Nace Thelma Biral, actriz argentina.
1953 – Nace Bill Pullman, actor estadounidense.
1950 – Nace Oscar Fabbiani, futbolista chileno-argentino.
1952 – Nace Silvia Fernández Barrio, periodista argentina.
1975 – Nace Milla Jovovich, actriz y modelo ucraniana-estadounidense.
1987 – Muere Marguerite Yourcenar, poeta, novelista, dramaturga y traductora francesa.
1989 – En Brasil se celebran las primeras elecciones libres después de 29 años de dictadura.
1992 – México, Canada y Estados Unidos consignan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
1996 – El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru toma la embajada japonesa en Lima.
1999 – Muere Chela Ruiz, actriz argentina.
2004 – A tres semanas de la apertura de la muestra muestra retrospectiva del artista plástico León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, la justicia dispuso suspender en forma temporaria la exposición por "lesionar los sentimientos religiosos de la enorme mayoría de los habitantes de la ciudad".
2008 – Muere Héctor Malamud, actor argentino.
2011 – Muere Cesária Évora, cantante caboverdiana.
2011 – Muere Kim Jong-il, presidente norcoreano.
2014 – Barack Obama anuncia que Estados Unidos "levanta el ancla del pasado" y modera el bloqueo a Cuba.
2017 – En Chile Sebastián Piñera vuelve al poder tras ser elegido con el 54,57 % de los votos válidamente emitidos en la segunda vuelta frente a su contendiente Alejandro Guillier.