La energía, un eje clave para el fútbol: dirigentes de San Martín y Atlético avanzan en gestiones conjuntas

En un contexto donde el funcionamiento del fútbol profesional y amateur depende cada vez más de una estructura sólida, la Secretaría de Energía de la provincia abrió una mesa de trabajo con San Martín y Atlético para analizar las necesidades energéticas de ambas instituciones, un factor clave para sostener entrenamientos, competencias y el uso cotidiano de sus instalaciones.
Del encuentro participaron, por San Martín, el licenciado Gerónimo Mirkin y el Dr. Carlos María Yolde, mientras que Atlético estuvo representado por el arquitecto Marcos Cossio. También formaron parte de la reunión el Subsecretario de Deportes, Maximiliano Germán, y el equipo técnico de la Secretaría de Energía, encabezado por su titular, el Dr. Martín Viola.
Durante la reunión se abordaron cuestiones vinculadas al consumo eléctrico en estadios, complejos de entrenamiento y predios formativos, espacios indispensables para el desarrollo del fútbol profesional, las divisiones inferiores y las actividades sociales. La iluminación de canchas, el funcionamiento de gimnasios, vestuarios y áreas médicas forman parte de una logística que impacta directamente en el rendimiento deportivo.
El impacto en el proyecto futbolístico
Desde el plano dirigencial se remarcó que las gestiones institucionales continúan, con una agenda enfocada en fortalecer el proyecto futbolístico integral, que incluye no sólo la cuestión energética, sino también la búsqueda de nuevos sponsors, convenios y acuerdos que permitan sostener el crecimiento deportivo y estructural de ambas instituciones.