Inmersio: experiencias inmersivas que conectan lo físico y lo digital

El estudio desarrolla propuestas basadas en realidad aumentada y virtual para marcas, eventos y proyectos culturales, con foco en la experiencia del público.

Hace 6 Hs

En un contexto marcado por un escenario de consumo fragmentado y atención dispersa, marcas e instituciones buscan nuevas maneras de generar vínculos significativos con sus públicos. En ese marco, Inmersio es un estudio creativo que trabaja en el desarrollo de experiencias inmersivas, combinando tecnología, diseño y narrativa para generar propuestas que integran el espacio físico con entornos digitales.

Fundado por Gerónimo Brandán, Inmersio surge como una ampliación natural de su recorrido profesional, luego de haber trabajado en proyectos vinculados al branding, el diseño web y las redes sociales, incorporando progresivamente tecnologías inmersivas a iniciativas culturales, institucionales y de marca.

El estudio se especializa en el diseño de experiencias de realidad aumentada, realidad virtual e instalaciones interactivas pensadas para activaciones presenciales, eventos, vidrieras y proyectos culturales. Su enfoque parte de una idea conceptual y se orienta a la experiencia del usuario, priorizando la participación y la interacción directa por sobre el uso de la tecnología como fin en sí mismo. Las propuestas se diseñan para extender la experiencia presencial hacia el entorno digital, permitiendo su continuidad en redes sociales y otros canales.

Con un esquema de trabajo que integra distintas disciplinas creativas y tecnológicas, Inmersio aborda proyectos que hasta hace poco no contaban con desarrollo local, acercando este tipo de experiencias a marcas e instituciones que buscan explorar nuevas formas de comunicación y relación con sus públicos.

En un escenario en el que captar la atención se vuelve cada vez más complejo, las experiencias inmersivas aparecen como una herramienta que permite generar cercanía y permanencia en la memoria. En ese sentido, Inmersio propone un modelo de trabajo que integra creatividad y tecnología para explorar nuevas formas de contar y vivir las ideas.

Más información:

Instagram: @estudioinmersio

Sitio web: www.inmersioar.com


