Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Preestreno de “Avatar 3”: “Fuego y ceniza”, un nuevo desafío

James Cameron aborda un nuevo elemento de la naturaleza en su tercera película de la saga “Avatar”, esta vez con el subtítulo “Fuego y ceniza”. Ambientada después de los eventos de “El camino del agua”, la acción se desarrolla ahora alrededor de un peligroso volcán, donde habita una nueva y agresiva tribu Na’vi liderada por los Varang, mientras el conflicto en Pandora se intensifica. El elenco es integrado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet, entre personajes que regresan a la pantalla y otros que se suman a la historia.