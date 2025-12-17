Secciones
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Hace 6 Hs

Preestreno de “Avatar 3”: “Fuego y ceniza”, un nuevo desafío

James Cameron aborda un nuevo elemento de la naturaleza en su tercera película de la saga “Avatar”, esta vez con el subtítulo “Fuego y ceniza”. Ambientada después de los eventos de “El camino del agua”, la acción se desarrolla ahora alrededor de un peligroso volcán, donde habita una nueva y agresiva tribu Na’vi liderada por los Varang, mientras el conflicto en Pandora se intensifica. El elenco es integrado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet, entre personajes que regresan a la pantalla y otros que se suman a la historia.

Teatro: reponen “Sintonías de amor”

El taller de teatro Pulso Im-perfecto celebra sus 11 años de creación artística con la obra “Sintonías de amor”, escrita y dirigida por Soledad Berrondo, como una comedia con música para reír y emocionarse. Hoy habrá una nueva función a las 21 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251). Entre otros, el elenco lo integran Virginia Marder, Magui Grimaldi, Quique Toll, Francisco Viola, Alberto Pullita, Berta Vallejo, Claudia Mieras, Cristina Correa, Elina Aráoz y Esther Blanco.

Música: Karma Sudaca en el bar Irlanda

El rock tucumano y norteño tiene a Karma Sudaca como uno de sus principales grupos referentes. La banda despide el año desde las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre y gratuita, y con un repaso de sus temas más conocidos de todos sus años sobre los escenarios. Tony Molteni en voz, Fabián Colo Vernieri en guitarra, José Calavera Maidana en bajo, Adolfo Cacho Palomino en batería y Luis Lucho Lazarte en teclados serán los protagonistas de la noche.

¿Un bloque regional puede frenar el narcotráfico en el NOA?
La Universidad Nacional de Quilmes ofrecerá carreras virtuales con inscripción en febrero
Buscando reglas en la selva de las app de transporte
Boreal amplía su Centro Médico en Tucumán: consultorios renovados, laboratorio bioquímico, tomógrafo y centro odontológico de vanguardia
Efemérides del martes 16 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Día clave para “Belén”: hoy se sabrá si sigue en carrera a los Oscar
En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Día clave para “Belén”: hoy se sabrá si sigue en carrera a los Oscar

El cine tiene una lista de famosos asesinados

El teatro tucumano aporta un nuevo texto y muestras

David Lozano vuelve a hacer cumbia solidaria

“Vieja loca” en Espacio Incaa

“Felicidades” cierra Zap Cine

Efemérides del martes 16 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

