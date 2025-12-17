Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Preestreno de “Avatar 3”: “Fuego y ceniza”, un nuevo desafío
James Cameron aborda un nuevo elemento de la naturaleza en su tercera película de la saga “Avatar”, esta vez con el subtítulo “Fuego y ceniza”. Ambientada después de los eventos de “El camino del agua”, la acción se desarrolla ahora alrededor de un peligroso volcán, donde habita una nueva y agresiva tribu Na’vi liderada por los Varang, mientras el conflicto en Pandora se intensifica. El elenco es integrado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet, entre personajes que regresan a la pantalla y otros que se suman a la historia.
Teatro: reponen “Sintonías de amor”
El taller de teatro Pulso Im-perfecto celebra sus 11 años de creación artística con la obra “Sintonías de amor”, escrita y dirigida por Soledad Berrondo, como una comedia con música para reír y emocionarse. Hoy habrá una nueva función a las 21 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251). Entre otros, el elenco lo integran Virginia Marder, Magui Grimaldi, Quique Toll, Francisco Viola, Alberto Pullita, Berta Vallejo, Claudia Mieras, Cristina Correa, Elina Aráoz y Esther Blanco.
Música: Karma Sudaca en el bar Irlanda
El rock tucumano y norteño tiene a Karma Sudaca como uno de sus principales grupos referentes. La banda despide el año desde las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre y gratuita, y con un repaso de sus temas más conocidos de todos sus años sobre los escenarios. Tony Molteni en voz, Fabián Colo Vernieri en guitarra, José Calavera Maidana en bajo, Adolfo Cacho Palomino en batería y Luis Lucho Lazarte en teclados serán los protagonistas de la noche.