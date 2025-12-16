Cartas de lectores: Subsidio de Salud

Soy afiliado al Subsidio de Salud (SS) hace casi 37 años. Por indicación médica debo realizarme análisis y estudios cada seis meses que son cubiertos por esta obra social y eran autorizados con un sistema on line. El jueves pasado envié al laboratorio copia del pedido de análisis para que cuando concurriera el lunes siguiente ya estuviera autorizado. Fui a hacer mis análisis y no estaban autorizados. Tuve que pagar $106.000 como particular, si no, no lo hacían. El laboratorio me dice que cuando el SS autorice me devuelven el dinero (menos el coseguro). Ello tal vez suceda el viernes. Una hora después pidiendo turno para dos ecografías, la más importante no fue autorizada on line. Este consultorio no hace reintegro a afiliados del SS, en consecuencia no me darán turno hasta que el SS autorice lo que hasta no mucho autorizaba on line. El único perjudicado con todo esto es el afiliado-paciente-enfermo: + Si no tiene el dinero no podrá pagar los análisis.c+ De poder pagarlos, deberá concurrir al menos una vez más al laboratorio para saber si la orden fue autorizada y le devolverán el dinero. Todo eso cuesta movilidad, tiempo, paciencia, dinero… y ya somos viejos. + En el otro consultorio, la única alternativa para no esperar (vaya uno a saber cuánto tiempo) es hacerlo en forma particular. Todo eso cuesta. Las órdenes de consulta a un médico ya no cuestan sólo el pago del coseguro, ahora hay que echarse con al menos con $20.000/consulta. Los médicos aseguran que el SS les paga poco y muy tarde. El contrato entre el SS y el afiliado no convalida a que nos sometan a estas idas y vueltas y mucho menos a que tengamos que pagar la totalidad de la práctica y/o análisis clínicos. A mí me efectúan los descuentos de rigor y el SS no cumple ¿habrá que llegar a pedir un amparo judicial para hacerse una práctica médica? Esto no es una buena noticia para decenas de miles de afiliados del SS. Seguro este problema no lo padecen ni los empleados del SS ni los funcionarios gubernamentales, para ellos todo es inmediato. Quedo a la espera de que el Gobernador o el ministro del área me brinde (nos brinde a todos los afiliados) una solución permanente a lo planteado. Me permito recordarles que el gobierno provincial difundió y publicitó que las autorizaciones de prácticas simples eran on line, es decir inmediatas. El caso es que el SS incumple el contrato, ¿qué va a hacer el gobierno?