El trabajo invisible de la ciencia para el agro

Ese trabajo, además, tiene un rasgo distintivo que merece ser destacado: la Eeaoc no cobra a los productores locales por el uso de sus innovaciones. Las variedades que se desarrollan y se liberan en la provincia llegan al campo sin regalías, como parte de una lógica histórica de servicio público al sector productivo. Es una decisión que habla de una institución comprometida con el desarrollo regional y con la idea de que la ciencia aplicada debe ser una herramienta de crecimiento colectivo.