Secciones
SociedadActualidad

La mayoría de los argentinos percibe que su situación económica empeoró, según el estudio de una consultora

El 57,8% tuvo que pedir dinero prestado en el último mes para afrontar gastos corrientes, aunque crecen las expectativas de mejora hacia los próximos seis meses.

La mayoría de los argentinos percibe que su situación económica empeoró, según el estudio de una consultora
Hace 1 Hs

La percepción de la situación económica familiar sigue siendo mayoritariamente negativa en la Argentina. Así lo revela el último informe de Proyección Consultores, que analiza el impacto económico y social durante la gestión de Javier Milei. Sin embargo, el estudio también muestra un dato clave: pese a las dificultades actuales, comienzan a aparecer expectativas más optimistas de cara al futuro.

El relevamiento señala que, aunque el presente es complejo para una parte significativa de la población, la mirada a mediano plazo es sensiblemente más favorable, un factor central para entender el actual clima social y político.

Situación económica familiar: un balance mayormente negativo

Ante la consulta sobre cómo evolucionó la situación económica familiar en los últimos meses, el 63,7% de los encuestados expresó una percepción negativa, frente a un 36,3% que sostuvo una visión positiva.

El detalle de las respuestas muestra:

38,2% afirmó que su situación económica empeoró.

25,5% señaló que se mantuvo igual de mal.

Solo 8,5% indicó que mejoró.

27,8% sostuvo que se mantuvo igual de bien.

Estos resultados confirman que, pese a que la inflación perdió centralidad como principal preocupación —con una caída del 32,5% durante la actual gestión—, los ingresos insuficientes y la inseguridad continúan impactando de manera directa en la vida cotidiana de los hogares.

Expectativas económicas a seis meses: más optimismo que pesimismo

El contraste aparece al proyectar la situación hacia adelante. Al preguntar cómo creen los argentinos que estará su situación económica familiar dentro de seis meses, las respuestas muestran una mejora en las expectativas.

45,9% tiene expectativas positivas.

29,2% cree que va a mejorar.

16,7% considera que se mantendrá igual de bien.

54,1% mantiene expectativas negativas.

25% cree que estará peor.

29,1% opina que se mantendrá igual de mal.

La conclusión del informe es clara: la percepción del presente es negativa, pero las expectativas hacia el futuro son, en mayor medida, positivas.

Endeudamiento para gastos básicos: un dato alarmante

Uno de los datos más sensibles del relevamiento indica que el 57,8% de los argentinos tuvo que pedir dinero prestado en el último mes para poder afrontar gastos corrientes.

Según el informe, el endeudamiento se dio principalmente a través de:

Préstamos a familiares o personas cercanas.

Uso de tarjetas de crédito, pagando solo el mínimo mensual.

Este indicador refuerza la tensión existente entre un presente económico ajustado y la expectativa de una mejora futura.

Índice de Perspectiva Económica y lectura política

En este contexto, el Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubica en una zona de estabilidad, aunque más cercana al estancamiento que a un escenario de optimismo pleno. Los segmentos con mayor expectativa positiva son:

Hombres y jóvenes.

Habitantes del centro del país.

Trabajadores independientes.

Usuarios de medicina prepaga.

Hogares económicamente consolidados.

Votantes de La Libertad Avanza.

Confianza pública y escenario electoral

Pese a las dificultades económicas, el Índice de Confianza Pública (ICP) se mantiene por encima de su punto medio, lo que sugiere una evaluación relativamente favorable del desempeño del Gobierno.

En el plano electoral, La Libertad Avanza lidera la intención de voto con el 38,8%, consolidándose como el espacio político con mayor respaldo en el escenario actual.

En síntesis, el informe refleja una combinación clave: malestar en el presente y esperanza en el futuro, una dualidad que resulta central para interpretar tanto la dinámica social como el rumbo político de los próximos meses.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
1

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán
2

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
3

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
4

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
5

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
6

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Más Noticias
Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Uno de los genios de la inteligencia artificial reveló qué profesión no conviene estudiar en 2026.

Uno de los genios de la inteligencia artificial reveló qué profesión no conviene estudiar en 2026.

Amenaza existencial: la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

"Amenaza existencial": la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

Tucumán amplió su conexión al mundo: aterrizó el primer vuelo directo desde Lima

Tucumán amplió su conexión al mundo: aterrizó el primer vuelo directo desde Lima

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Comentarios