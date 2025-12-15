La mayoría de los argentinos percibe que su situación económica empeoró, según el estudio de una consultora

La percepción de la situación económica familiar sigue siendo mayoritariamente negativa en la Argentina. Así lo revela el último informe de Proyección Consultores, que analiza el impacto económico y social durante la gestión de Javier Milei. Sin embargo, el estudio también muestra un dato clave: pese a las dificultades actuales, comienzan a aparecer expectativas más optimistas de cara al futuro.