La mayoría de los argentinos percibe que su situación económica empeoró, según el estudio de una consultora

La percepción de la situación económica familiar sigue siendo mayoritariamente negativa en la Argentina. Así lo revela el último informe de Proyección Consultores, que analiza el impacto económico y social durante la gestión de Javier Milei. Sin embargo, el estudio también muestra un dato clave: pese a las dificultades actuales, comienzan a aparecer expectativas más optimistas de cara al futuro.
El relevamiento señala que, aunque el presente es complejo para una parte significativa de la población, la mirada a mediano plazo es sensiblemente más favorable, un factor central para entender el actual clima social y político.
Situación económica familiar: un balance mayormente negativo
Ante la consulta sobre cómo evolucionó la situación económica familiar en los últimos meses, el 63,7% de los encuestados expresó una percepción negativa, frente a un 36,3% que sostuvo una visión positiva.
El detalle de las respuestas muestra:
38,2% afirmó que su situación económica empeoró.
25,5% señaló que se mantuvo igual de mal.
Solo 8,5% indicó que mejoró.
27,8% sostuvo que se mantuvo igual de bien.
Estos resultados confirman que, pese a que la inflación perdió centralidad como principal preocupación —con una caída del 32,5% durante la actual gestión—, los ingresos insuficientes y la inseguridad continúan impactando de manera directa en la vida cotidiana de los hogares.
Expectativas económicas a seis meses: más optimismo que pesimismo
El contraste aparece al proyectar la situación hacia adelante. Al preguntar cómo creen los argentinos que estará su situación económica familiar dentro de seis meses, las respuestas muestran una mejora en las expectativas.
45,9% tiene expectativas positivas.
29,2% cree que va a mejorar.
16,7% considera que se mantendrá igual de bien.
54,1% mantiene expectativas negativas.
25% cree que estará peor.
29,1% opina que se mantendrá igual de mal.
La conclusión del informe es clara: la percepción del presente es negativa, pero las expectativas hacia el futuro son, en mayor medida, positivas.
Endeudamiento para gastos básicos: un dato alarmante
Uno de los datos más sensibles del relevamiento indica que el 57,8% de los argentinos tuvo que pedir dinero prestado en el último mes para poder afrontar gastos corrientes.
Según el informe, el endeudamiento se dio principalmente a través de:
Préstamos a familiares o personas cercanas.
Uso de tarjetas de crédito, pagando solo el mínimo mensual.
Este indicador refuerza la tensión existente entre un presente económico ajustado y la expectativa de una mejora futura.
Índice de Perspectiva Económica y lectura política
En este contexto, el Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubica en una zona de estabilidad, aunque más cercana al estancamiento que a un escenario de optimismo pleno. Los segmentos con mayor expectativa positiva son:
Hombres y jóvenes.
Habitantes del centro del país.
Trabajadores independientes.
Usuarios de medicina prepaga.
Hogares económicamente consolidados.
Votantes de La Libertad Avanza.
Confianza pública y escenario electoral
Pese a las dificultades económicas, el Índice de Confianza Pública (ICP) se mantiene por encima de su punto medio, lo que sugiere una evaluación relativamente favorable del desempeño del Gobierno.
En el plano electoral, La Libertad Avanza lidera la intención de voto con el 38,8%, consolidándose como el espacio político con mayor respaldo en el escenario actual.
En síntesis, el informe refleja una combinación clave: malestar en el presente y esperanza en el futuro, una dualidad que resulta central para interpretar tanto la dinámica social como el rumbo político de los próximos meses.