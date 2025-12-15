Ricardo Lorenzetti presenta su nuevo libro El liderazgo del caos: una propuesta humanista para un mundo fragmentado

Desde las primeras páginas, el autor plantea con claridad el eje central de su propuesta: abandonar los modelos de poder concentrado y autoritario para dar paso a un liderazgo capaz de convivir con la complejidad, la diversidad y el conflicto. “La propuesta de estas páginas es concreta: una nueva narrativa humanista”, escribe Lorenzetti, y define al “liderazgo del caos” como una forma de conducción que no busca controlar todas las variables, sino articularlas a partir de valores compartidos y emociones colectivas.