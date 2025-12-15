El Festival de Cartagena lanza una convocatoria para proyectos debutantes de cine y de series

La edición 2026 contará con el respaldo del Fondo Netflix para la Equidad Creativa, lo que permitirá ampliar el alcance del laboratorio e incorporar por primera vez el formato series. Además, la convocatoria se abre a proyectos de todos los países iberoamericanos, de Sudamérica y del Caribe, incluyendo propuestas de países con idiomas distintos al español y el portugués.