El Festival de Cartagena lanza una convocatoria para proyectos debutantes de cine y de series

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) abrió la convocatoria para la tercera edición de "Ópera Prima LAB: Films & Series", un laboratorio de desarrollo destinado a acompañar proyectos de largometraje y series que se encuentren en etapa inicial.
La propuesta apunta a fortalecer nuevas voces de la industria audiovisual y acompañarlas en uno de los momentos más complejos: convertir una primera idea en un proyecto sólido.
En sus ediciones anteriores, el laboratorio acompañó a 16 proyectos iberoamericanos que luego continuaron su recorrido en fondos, festivales y mercados internacionales.
Un laboratorio que suma series y apoyo internacional
En el mundo del cine y las series, ópera prima se refiere al primer largometraje o primera serie que dirige una persona. No significa empezar desde cero: muchos directores llegan a esta instancia luego de haber realizado cortometrajes, trabajos universitarios o piezas para distintas plataformas.
Esta convocatoria está pensada justamente para ese momento bisagra. El proyecto debe ser la primera película o serie de quien dirige, aunque el productor o productora puede tener experiencia previa. En el caso de la dirección, se solicita contar con al menos un cortometraje exhibido o estrenado, un requisito que busca garantizar un recorrido previo sin exigir una carrera consolidada.
La edición 2026 contará con el respaldo del Fondo Netflix para la Equidad Creativa, lo que permitirá ampliar el alcance del laboratorio e incorporar por primera vez el formato series. Además, la convocatoria se abre a proyectos de todos los países iberoamericanos, de Sudamérica y del Caribe, incluyendo propuestas de países con idiomas distintos al español y el portugués.
Cómo se desarrolla y qué ofrece
La metodología será híbrida. El proceso comenzará con dos sesiones virtuales y culminará con seis días presenciales durante el 65° FICCI, que se realizará del 14 al 19 de abril de 2026. En ese ámbito, los proyectos seleccionados participarán de mentorías individuales, tutorías grupales, espacios de networking y rondas de negocios con referentes de la industria.
Un comité especializado seleccionará hasta 12 proyectos, que deberán estar representados de manera obligatoria por un director y un productor, en roles separados. Al finalizar el laboratorio, los equipos participarán de un pitch ante empresas e instituciones que otorgarán premios y reconocimientos.
Dónde y hasta cuándo postular
La postulación es gratuita y se realiza de manera online a través del sitio oficial del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).
La convocatoria cerrará el 18 de enero de 2026 y los proyectos seleccionados se anunciarán el 2 de marzo.