Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

El Festival de Cartagena lanza una convocatoria para proyectos debutantes de cine y de series

La convocatoria al Ópera Prima LAB: Films & Series estará abierta hasta el 18 de enero de 2026 y cuenta con el apoyo del Fondo Netflix para la Equidad Creativa, que financiará los proyectos seleccionados.

CINE. El Ópera Prima LAB se desarrollará en el marco del 65° Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y acompañará proyectos debutantes con instancias de formación, mentoría y networking. CINE. El Ópera Prima LAB se desarrollará en el marco del 65° Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y acompañará proyectos debutantes con instancias de formación, mentoría y networking. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) abrió la convocatoria para la tercera edición de "Ópera Prima LAB: Films & Series", un laboratorio de desarrollo destinado a acompañar proyectos de largometraje y series que se encuentren en etapa inicial. 

La propuesta apunta a fortalecer nuevas voces de la industria audiovisual y acompañarlas en uno de los momentos más complejos: convertir una primera idea en un proyecto sólido.

En sus ediciones anteriores, el laboratorio acompañó a 16 proyectos iberoamericanos que luego continuaron su recorrido en fondos, festivales y mercados internacionales. 

Un laboratorio que suma series y apoyo internacional

En el mundo del cine y las series, ópera prima se refiere al primer largometraje o primera serie que dirige una persona. No significa empezar desde cero: muchos directores llegan a esta instancia luego de haber realizado cortometrajes, trabajos universitarios o piezas para distintas plataformas.

Esta convocatoria está pensada justamente para ese momento bisagra. El proyecto debe ser la primera película o serie de quien dirige, aunque el productor o productora puede tener experiencia previa. En el caso de la dirección, se solicita contar con al menos un cortometraje exhibido o estrenado, un requisito que busca garantizar un recorrido previo sin exigir una carrera consolidada.

La edición 2026 contará con el respaldo del Fondo Netflix para la Equidad Creativa, lo que permitirá ampliar el alcance del laboratorio e incorporar por primera vez el formato series. Además, la convocatoria se abre a proyectos de todos los países iberoamericanos, de Sudamérica y del Caribe, incluyendo propuestas de países con idiomas distintos al español y el portugués.

Cómo se desarrolla y qué ofrece

La metodología será híbrida. El proceso comenzará con dos sesiones virtuales y culminará con seis días presenciales durante el 65° FICCI, que se realizará del 14 al 19 de abril de 2026. En ese ámbito, los proyectos seleccionados participarán de mentorías individuales, tutorías grupales, espacios de networking y rondas de negocios con referentes de la industria.

Un comité especializado seleccionará hasta 12 proyectos, que deberán estar representados de manera obligatoria por un director y un productor, en roles separados. Al finalizar el laboratorio, los equipos participarán de un pitch ante empresas e instituciones que otorgarán premios y reconocimientos.

Dónde y hasta cuándo postular

La postulación es gratuita y se realiza de manera online a través del sitio oficial del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI). 

La convocatoria cerrará el 18 de enero de 2026 y los proyectos seleccionados se anunciarán el 2 de marzo.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas NetflixJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
1

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán
2

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
3

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
4

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
5

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
6

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Más Noticias
Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

El look más osado: La Reini se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

El look más osado: "La Reini" se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Horror en Hollywood: investigan la muerte de Rob Reiner y su esposa como un caso de parricidio

Horror en Hollywood: investigan la muerte de Rob Reiner y su esposa como un caso de parricidio

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Comentarios