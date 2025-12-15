Un medallista olímpico vende sus medallas de oro para saldar deudas y enfrentar su adicción

El exnadador, ganador de 12 medallas olímpicas y solo superado en laureles por Michael Phelps, confirmó que pondrá a la venta tres oros obtenidos en el relevo 4x200 metros estilo libre en Atenas 2004, Pekín 2008 y Río 2016. Cada una saldrá con un precio base de 20.000 dólares y la operación se realizará a través de la reconocida casa Goldin Auctions. La decisión expone la magnitud del colapso financiero que atraviesa ya que sus deudas superan el millón de dólares.