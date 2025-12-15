Secciones
DeportesMás deportes

Un medallista olímpico vende sus medallas de oro para saldar deudas y enfrentar su adicción

Ryan Lochte, exnadador estadounidense y uno de los atletas más laureados en la historia, subastará tres preseas para afrontar un colapso económico que supera el millón de dólares.

CRISIS. Ryan Lochte, uno de los nadadores más exitosos de la historia olímpica, atraviesa un duro momento personal y económico que lo llevó a desprenderse de parte de su legado deportivo. CRISIS. Ryan Lochte, uno de los nadadores más exitosos de la historia olímpica, atraviesa un duro momento personal y económico que lo llevó a desprenderse de parte de su legado deportivo.
Hace 3 Hs

Ryan Lochte supo tocar la cima del deporte mundial. Durante más de una década fue sinónimo de podios, récords y gloria olímpica. Hoy, lejos de las piletas y de los flashes, su nombre vuelve a ser noticia por un motivo muy distinto. El campeón estadounidense anunció que subastará tres de sus medallas de oro para intentar salir de una profunda crisis económica y personal.

El exnadador, ganador de 12 medallas olímpicas y solo superado en laureles por Michael Phelps, confirmó que pondrá a la venta tres oros obtenidos en el relevo 4x200 metros estilo libre en Atenas 2004, Pekín 2008 y Río 2016. Cada una saldrá con un precio base de 20.000 dólares y la operación se realizará a través de la reconocida casa Goldin Auctions. La decisión expone la magnitud del colapso financiero que atraviesa ya que sus deudas superan el millón de dólares.

Según trascendió, Lochte enfrenta unos U$S 660.000 en deudas hipotecarias por una vivienda en Florida, además de otros U$S 270.000 vinculados a gastos médicos, impuestos y préstamos impagos. Aunque conserva aún otros oros olímpicos, incluidos los títulos individuales, el desprendimiento de parte de su máximo legado deportivo marca un quiebre en su historia.

No es la primera vez que recurre a la venta de sus preseas. En 2022 ya había subastado medallas de plata y bronce, en una iniciativa que entonces presentó con fines solidarios. En aquel momento había asegurado que jamás vendería medallas de oro si no era por una causa benéfica. Hoy, el escenario es muy distinto.

El derrumbe económico corre en paralelo a una etapa personal especialmente compleja. Lochte atraviesa un divorcio conflictivo con Kayla Rae Reid, quien lo acusó públicamente de abuso de sustancias y solicitó la custodia total de sus tres hijos. Hace apenas tres meses, el exnadador reconoció haber completado un programa de rehabilitación tras años marcados por el alcoholismo y el consumo de drogas.

El propio Lochte habló de una depresión profunda, de días enteros dominados por el sueño y de una sensación constante de fracaso. Ese proceso se agravó tras el recordado escándalo de los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando denunció falsamente un asalto y fue sancionado por las autoridades deportivas de Estados Unidos, un episodio que él mismo definió como un punto de quiebre en su vida.

Al anunciar la venta de las medallas, Lochte intentó darle un sentido más amplio a la decisión. En sus redes sociales escribió que esos oros representan recuerdos imborrables, pero que ahora busca que “hagan algo más que quedarse en una estantería”. Según explicó, su deseo es que puedan inspirar a otras personas, aun en un contexto marcado por la necesidad.

Temas Juegos Olímpicos Río 2016Estados UnidosJuegos Olímpicos París 2024
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán
1

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
2

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
3

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
4

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
5

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
6

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Más Noticias
Escándalo en la AFA: Patricia Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

Escándalo en la AFA: Patricia Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

Ramiro González, el lateral derecho de Atlético Tucumán que creció en la Reserva y hoy sueña con debutar en Primera

Ramiro González, el lateral derecho de Atlético Tucumán que creció en la Reserva y hoy sueña con debutar en Primera

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Desde Argelia especulan con una posible descalificación de la Selección Argentina del Mundial 2026 por el escándalo en la AFA

Desde Argelia especulan con una posible descalificación de la Selección Argentina del Mundial 2026 por el escándalo en la AFA

Franco Mastantuono reapareció en el Real Madrid y un detalle no pasó desapercibido en redes

Franco Mastantuono reapareció en el Real Madrid y un detalle no pasó desapercibido en redes

Bombazo en el mercado: Wanchope Ábila estaría cerca de sumarse a un club de la Primera Nacional

Bombazo en el mercado: Wanchope Ábila estaría cerca de sumarse a un club de la Primera Nacional

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Comentarios