Grave siniestro vial en la ruta 38: un jugador de vóley de Concepción permanece internado en estado delicado

Un joven de 25 años permanece internado en estado delicado en el Hospital Padilla tras protagonizar un grave siniestro vial en la ruta Nacional 38. Se trata de Leandro Pallero, oriundo de la ciudad de Concepción, quien sufrió el accidente durante la mañana del sábado cuando circulaba a bordo de un Renault Sandero por la nueva traza en sentido norte-sur. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo impactó violentamente contra la parte trasera de un camión con doble acoplado que transitaba en la misma dirección, a la altura de la localidad de Gastona.
Como consecuencia del fuerte choque, Pallero sufrió lesiones de extrema gravedad, principalmente en la zona de la cabeza. Personal del Servicio de Emergencias 107 acudió al lugar del hecho, lo asistió de inmediato y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Padilla, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, bajo estricta observación médica.
Familiares, amigos y personas vinculadas al ámbito deportivo -donde el joven es ampliamente reconocido como jugador de vóley- solicitaron el acompañamiento de la comunidad y expresaron su pedido de cadenas de oración por su pronta recuperación. En tanto, las autoridades continúan realizando las pericias correspondientes para determinar las circunstancias que derivaron en el siniestro.