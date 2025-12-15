Grave siniestro vial en la ruta 38: un jugador de vóley de Concepción permanece internado en estado delicado

Un joven de 25 años permanece internado en estado delicado en el Hospital Padilla tras protagonizar un grave siniestro vial en la ruta Nacional 38. Se trata de Leandro Pallero, oriundo de la ciudad de Concepción, quien sufrió el accidente durante la mañana del sábado cuando circulaba a bordo de un Renault Sandero por la nueva traza en sentido norte-sur. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo impactó violentamente contra la parte trasera de un camión con doble acoplado que transitaba en la misma dirección, a la altura de la localidad de Gastona.