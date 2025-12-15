Sanatorio Modelo: “El médico sigue siendo el corazón del sistema”

El progreso tecnológico cambió para siempre la práctica médica. Sin embargo, en medio de pantallas, algoritmos y cirugías asistidas por inteligencia artificial, la esencia sigue siendo la misma: el vínculo entre el médico y el paciente. Esa es la filosofía que guía al Dr. Martín Perea, director médico del Sanatorio Modelo, una institución con más de ocho décadas de trayectoria en Tucumán. Durante su participación en “Encuentros LA GACETA”, dentro del ciclo “Sentirnos bien”, Perea repasó la historia de la entidad y analizó los desafíos que impone una medicina cada vez más digital, sin perder la mirada humana que la originó.