Desde Tafí Viejo, una familia tucumana busca devolverle humanidad a la medicina

La medicina no solo se mide en tecnología o infraestructura: también en humanidad. Ese fue el eje de la reflexión de María Alejandra y Miguel “Miky” Bolea, hermanos y referentes de Grupo SAMA SRL, la institución nacida en Tafí Viejo que hoy opera a nivel nacional y busca revertir la deshumanización de la atención médica. Durante su participación en “Encuentros LA GACETA”, dentro del ciclo “Sentirnos bien”, compartieron en una charla con la periodista Carolina Servetto, la historia familiar que los llevó a construir un modelo sanitario donde la cercanía con el paciente vale tanto como los avances técnicos.