Celulares en la cama, pastillas y poco descanso: los tucumanos duermen cada vez peor

Pantallas, horarios y hábitos

El ritmo actual, sumado a la hiperconexión, atenta contra la calidad del descanso. “Las pantallas son uno de los peores enemigos del sueño. Hay chicos que se duermen con el celular en la mano o lo usan como compañía para conciliar el sueño. Eso es un error. La luz azul altera el ritmo circadiano y retrasa la producción de melatonina”, explicó Coronel, que entre sus principales recomendaciones figura adoptar una “higiene del sueño”: evitar el café, el té, el mate, las gaseosas negras y el chocolate después de las seis de la tarde; bajar la intensidad de las luces; y reservar el dormitorio solo para dormir o tener intimidad. “Después de las nueve de la noche deberíamos desconectarnos del celular y dejar que el cuerpo entienda que es hora de descansar”, insistió.