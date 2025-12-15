Evasys, el asistente digital que guía al médico y revoluciona la atención del ACV

“Si al pedirle a alguien que sonría hay asimetría, si un brazo cae al extenderlos o si no puede hablar con claridad, aunque sea uno de los tres signos, hay que consultar de inmediato”, explicó el neurólogo, que remarcó que exagerar nunca es un error. “Preferible que sea una falsa alarma a que se pierdan minutos vitales. Las neuronas no se regeneran; las que se pierden, no vuelven”.