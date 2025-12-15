El Alzheimer crece en silencio: qué podemos hacer hoy para llegar mejor a la vejez

¿Cómo transformamos los años ganados en años vividos con sentido? La esperanza de vida se extiende como nunca antes, y en consecuencia, las preguntas sobre la vejez, el bienestar y la salud mental se vuelven urgentes. Durante su participación en “Encuentros LA GACETA”, en el ciclo “Sentirnos bien”, el director ejecutivo de Fundación León, Federico Díaz Marino, conversó con la periodista Lucía Lozano sobre los desafíos del envejecimiento activo y la necesidad de repensar la forma en que acompañamos a las personas mayores.