Por qué el laboratorio dejó de ser un trámite y se volvió una herramienta de bienestar

Los laboratorios de análisis clínicos son aliados cruciales en la salud del paciente porque proporcionan la información fundamental para el diagnóstico temprano, seguimiento y tratamiento de enfermedades. Esa tarea requiere de un trabajando en conjunto con médicos para ofrecer resultados confiables y precisos, apoyado en la prevención y el bienestar integral. “Hoy la prevención lleva mucho análisis de laboratorio. El bienestar requiere precisión, y esa precisión se logra con ciencia y acompañamiento”, sostuvo la bioquímica Constanza Presti durante su participación en “Encuentros LA GACETA”, dentro del ciclo “Sentirnos bien”.