El descenso en la inmunización reabre el riesgo de brotes y muertes prevenibles

La médica evocó episodios de la historia sanitaria que hoy parecen lejanos. “Basta recordar la epidemia de poliomielitis: hospitales llenos, niños paralizados, familias enteras devastadas. Hoy no lo vemos, y es gracias a la vacunación. Pero si detenemos los esquemas, esas enfermedades regresan. Ese es el temor que compartimos los investigadores en todo el mundo”, explicó Torres, que con tono firme, subrayó el impacto colectivo de una decisión individual. “Vacunarse no solo protege a la persona, también cuida a la comunidad. Nuestro sistema de salud no tiene las camas suficientes para resistir brotes de enfermedades prevenibles. Es más simple y más responsable vacunarse que saturar los hospitales”, agregó.