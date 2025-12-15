Hoy se presenta el último episodio de Encuentros LA GACETA: una invitación a “Sentirnos Bien”

Este lunes 15 de diciembre, a las 14, se presenta el último episodio del ciclo Encuentros LA GACETA, una edición especial titulada “Sentirnos Bien”, que propone una experiencia multiplataforma desde los estudios de LA GACETA PLAY, conducido por la periodista Carolina Servetto y la colaboración de Guillermo Monti, José Nazaro, Marcelo Aguaysol y Lucía Lozano en las ediciones anteriores. Esta emisión marca el cierre de un año de encuentros y reflexiones, con un foco puesto en uno de los grandes desafíos contemporáneos: el cuidado de la salud integral.
En un contexto atravesado por la aceleración, la sobreinformación y las exigencias cotidianas, Sentirnos Bien invita a hacer una pausa necesaria. El ciclo propone repensar cómo vivimos, cómo descansamos y cómo nos vinculamos con nuestro propio bienestar, integrando miradas científicas, humanas y culturales sobre la salud física, mental y emocional.
El programa recorre ejes centrales vinculados a la investigación, el desarrollo tecnológico y su aplicación concreta en la medicina, con testimonios y experiencias locales que dialogan con problemáticas globales. Entre los contenidos destacados, se presenta el caso del Sanatorio Sur, que incorpora EVASYS, un asistente digital diseñado para optimizar la atención del ACV, una patología que, según advierten los especialistas, tendrá una incidencia creciente en una población cada vez más longeva.
También participa la Clínica SAMA, de Tafí Viejo, a través de Alejandra y Miguel Bolea, quienes comparten la historia y el crecimiento de un proyecto familiar enfocado en terapia e imágenes médicas, y la importancia de acercar servicios de calidad a la comunidad. A esta mirada se suma el Dr. Esteban Bolea, cirujano plástico especializado en cirugía reconstructiva de alta complejidad, quien pone el acento en la formación profesional, la ética médica y los riesgos del intrusismo en la medicina estética, además de abordar el rol de la tecnología —como la fluorescencia— aplicada a los procedimientos quirúrgicos.
Además, el Sanatorio Modelo, estará presente con su director médico, el dr. Martín Perea poniendo el foco en las prestaciones que sostienen a esta institución líder en salud privada y una mirada de vanguardia sobre trasplantes y cirugías de alta complejidad.
La agenda incluye además una alerta sanitaria por el descenso histórico en los niveles de vacunación, con el aporte de la Dra. Aída Torres, del CEIVAC, y un análisis sobre longevidad y envejecimiento saludable, donde se abordan nuevas perspectivas en torno al Alzheimer, los hábitos de vida y el impacto de la tecnología. Federico Díaz Marino, de Fundación León será la voz en este tema.
El vínculo entre cambio climático y salud también ocupa un lugar central. En esta charla se reflexiona sobre la propagación de enfermedades infecciosas y la posible “tropicalización” de la medicina, con la mirada del decano de la Facultad de Medicina, Mateo Martínez.
Además la bioquímica Constanza Presti, destacará la importancia del diagnóstico temprano y el rol clave de los análisis clínicos, mediante el rol fundamental de laboratorios especializados.
El bienestar se completa con dos pilares esenciales: el sueño y la alimentación. La médica neumóloga Mirta Coronel, de la Unidad de Sueño y Ventilación No Invasiva del Hospital Ángel C. Padilla, aborda el descanso como una verdadera herramienta terapéutica, y Cecilia, de Vita Saludable, invita a repensar la alimentación consciente, diferenciando entre modas y hábitos realmente saludables.
Con este último episodio, Encuentros LA GACETA cierra el año consolidándose como un espacio de diálogo plural, que conecta ciencia, experiencia y comunidad. Sentirnos Bien no solo propone información, sino también reflexión: entender que la salud es un proceso integral, colectivo y profundamente humano.