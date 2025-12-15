Hoy se presenta el último episodio de Encuentros LA GACETA: una invitación a “Sentirnos Bien”

También participa la Clínica SAMA, de Tafí Viejo, a través de Alejandra y Miguel Bolea, quienes comparten la historia y el crecimiento de un proyecto familiar enfocado en terapia e imágenes médicas, y la importancia de acercar servicios de calidad a la comunidad. A esta mirada se suma el Dr. Esteban Bolea, cirujano plástico especializado en cirugía reconstructiva de alta complejidad, quien pone el acento en la formación profesional, la ética médica y los riesgos del intrusismo en la medicina estética, además de abordar el rol de la tecnología —como la fluorescencia— aplicada a los procedimientos quirúrgicos.