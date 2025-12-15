Un concurso busca imágenes que cuenten cómo se vive en Las Talitas hoy

Premios, jurado y votación del público

El Concurso Fotográfico “Miradas de Las Talitas” contempla tres reconocimientos. El primer premio, elegido por el jurado, otorgará $ 100.000, certificado y difusión en las redes oficiales de la fundación. La Mención del Público entregará $ 50.000 a la imagen que obtenga más “Me Gusta” en redes sociales, mientras que la Mención del Jurado reconocerá con $ 25.000 a otra fotografía destacada.