Un concurso busca imágenes que cuenten cómo se vive en Las Talitas hoy

La Fundación Madre Teresa de Calcuta lanzó “Miradas de Las Talitas”, una convocatoria abierta para vecinos desde los 16 años que invita a retratar la vida cotidiana de la ciudad y competir por premios de hasta $100.000.

CONCURSO. La Fundación Madre Teresa de Calcuta lanzó el concurso “Miradas de Las Talitas”. CONCURSO. La Fundación Madre Teresa de Calcuta lanzó el concurso “Miradas de Las Talitas”. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Las Talitas suma una nueva propuesta cultural abierta a la comunidad. Se trata del Concurso Fotográfico “Miradas de Las Talitas”, una iniciativa de la Fundación Madre Teresa de Calcuta que invita a vecinos a compartir, a través de una imagen, su forma de ver la ciudad.

La convocatoria apunta a retratar la identidad, el movimiento y la vida cotidiana de Las Talitas, con una mirada auténtica que muestre tanto su belleza como sus desafíos. Calles, plazas, barrios, oficios, juventudes y escenas habituales forman parte del universo posible.

El concurso está abierto hasta el 19 de diciembre y pueden participar personas a partir de los 16 años que acrediten residencia en Las Talitas, según consta en el DNI.

Una invitación a mirar la ciudad con otros ojos

El certamen propone construir un registro visual colectivo de Las Talitas desde la perspectiva de quienes la habitan. El objetivo es promover el sentido de pertenencia, fortalecer la identidad local y fomentar la expresión artística en jóvenes, fotógrafos aficionados, comunicadores y vecinos en general.

Cada participante puede presentar una sola fotografía, original y no publicada previamente en medios ni en otros concursos. Se aceptan imágenes en formato digital (.jpg o .png), sin marcas de agua ni firmas visibles. Sólo se permiten retoques mínimos, como ajustes de brillo o contraste.

Las temáticas abarcan desde paisajes urbanos y rurales hasta retratos de la vida cotidiana. También se incluyen escenas vinculadas al trabajo, la cultura popular, el deporte, la juventud, el arte callejero y las fiestas tradicionales.

Premios, jurado y votación del público

El Concurso Fotográfico “Miradas de Las Talitas” contempla tres reconocimientos. El primer premio, elegido por el jurado, otorgará $ 100.000, certificado y difusión en las redes oficiales de la fundación. La Mención del Público entregará $ 50.000 a la imagen que obtenga más “Me Gusta” en redes sociales, mientras que la Mención del Jurado reconocerá con $ 25.000 a otra fotografía destacada.

Para la votación del público, el jurado realizará una preselección de imágenes que serán difundidas en las redes de la Fundación Madre Teresa de Calcuta. Para que el voto sea válido, se deberá etiquetar a @fundacion_madre_teresa_tuc en Instagram y a Madre Teresa de Calcuta en Facebook, además de utilizar los hashtags oficiales del concurso.

Los resultados se conocerán el 22 de diciembre de 2025, día en el que también se realizará la entrega de premios.

Cómo participar

La inscripción se realiza de manera online a través de un formulario habilitado por la organización: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUEEFP-

Al participar, los autores conservan los derechos de sus obras, aunque ceden el uso de las imágenes a la fundación para su difusión, siempre con crédito correspondiente.

Temas TucumánLas TalitasJóvenes
