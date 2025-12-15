Urbanismo: pensaron un Gran Tucumán con más calidad de vida e integrado

Contar con dos tarjetas para circular en ómnibus por la misma ciudad, que componen siete municipios, 19 comunas y las administraciones provincial y nacional, además de los servicios de colectivos y de taxis municipales, son sólo una prueba de una metrópolis fragmentada, ineficiente y burocrática. Como el transporte público, deben sumarse temas ambientales, de infraestructura, desarrollo urbano, de movilidad en general, gobernanza, manejo del suelo, del agua, de los residuos y de los servicios públicos, entre otros problemas gravitantes, que se rigen por reparticiones divididas, leyes superpuestas -y a veces contradictorias-, generaron la necesidad de empezar a pensar en proyectos consensuados para una misma ciudad.