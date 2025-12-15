Urbanismo: pensaron un Gran Tucumán con más calidad de vida e integrado

Contar con dos tarjetas para circular en ómnibus por la misma ciudad, que componen siete municipios, 19 comunas y las administraciones provincial y nacional, además de los servicios de colectivos y de taxis municipales, son sólo una prueba de una metrópolis fragmentada, ineficiente y burocrática. Como el transporte público, deben sumarse temas ambientales, de infraestructura, desarrollo urbano, de movilidad en general, gobernanza, manejo del suelo, del agua, de los residuos y de los servicios públicos, entre otros problemas gravitantes, que se rigen por reparticiones divididas, leyes superpuestas -y a veces contradictorias-, generaron la necesidad de empezar a pensar en proyectos consensuados para una misma ciudad.
Así surgió hace un par de años la Fundación Ibatín Proyecto Metropolitano, que viene impulsando una idea que ya funciona exitosamente en muchas ciudades argentinas y del mundo: conectar a los expertos con quienes toman las decisiones políticas, para consensuar iniciativas unificadas en una urbe cohabitada por más de un millón de tucumanos, aunque fraccionada por la burocracia administrativa.
Luego de varias acciones, sobre todo espacios de diálogo y exposición de estudios e investigaciones, la Fundación Ibatín lanzó en julio el Concurso de Ideas Metropolitanas. para jóvenes de entre 18 y 35 años, cuyo corolario tendrá lugar el martes 16 de diciembre, a las 19 horas, en la Casa Histórica, con la entrega de premios.
“Es importante destacar que el concurso es de ideas y no de proyectos porque pensamos que la idea iguala, una buena idea puede tener cualquiera, pero un proyecto, en cambio, supone más rudimentos técnicos”, explicó Facundo Cabral, presidente de la Fundación.
Cabral explicó que el concurso inició con una etapa de preinscripción, abierta del 1 de julio al 15 de agosto, donde se recibieron 142 propuestas preliminares, entre presentaciones individuales y grupales, discriminadas según los seis ejes temáticos: Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Movilidad Sostenible, Gobernanza Metropolitana, Nuevas Tecnologías para Ciudades Inteligentes y Turismo Sostenible.
Se recibieron 90 propuestas individuales, distribuidas del siguiente modo: Medio Ambiente (27); Desarrollo Urbano (17); Movilidad Sostenible (13); Gobernanza Metropolitana (11); Nuevas Tecnologías para Ciudades Inteligentes (18); y Turismo Sostenible (4).
Trabajos grupales
Los trabajos grupales fueron 38: Medio Ambiente (13); Desarrollo Urbano (7); Movilidad Sostenible (6); Gobernanza Metropolitana (3); Nuevas Tecnologías para Ciudades Inteligentes (7); y Turismo Sostenible (2).
En total se presentaron 142 propuestas, lideradas por Medio Ambiente, que sumó 40 trabajos.
El 28 de agosto se realizó el cierre de preinscripciones, tras la cual vino una reunión informativa, donde se presentó la modalidad del concurso, el cronograma completo y los equipos de trabajo correspondientes a cada eje.
La asistencia fue del 83% respecto de los inscriptos, según informó la Fundación.
Entre el 10 y el 19 de septiembre se realizaron seis talleres formativos, uno por cada tema, dictados en alianza con organizaciones expertas en cada temática y por el equipo de coordinadores Ibatín, con el objetivo de ofrecer herramientas, aclarar dudas sobre criterios de evaluación, y facilitar la vinculación con los especialistas y coordinadores. Los participantes, además, pudieron definir con mayor precisión su propuesta final.
Cabral aclaró que el jurado recibió las propuestas bajo seudónimo, garantizando una evaluación anónima e imparcial.
A la final llegaron 63 propuestas, luego de atravesar varios filtros.
En la primera depuración los especialistas de diferentes instituciones evaluaron criterios técnicos y de factibilidad, el cumplimiento de los requisitos formales y que las iniciativas fueran sólidas y alineadas con los objetivos temáticos. Allí se seleccionaron cinco finalistas por cada eje temático (con la excepción de Turismo Sostenible, en el que eligieron tres propuestas debido a la cantidad inicial de postulaciones).
Los premios
“Tenemos la satisfacción de que involucramos más de 300 personas en el ejercicio de pensar un área metropolitana más integrada, más vivible” afirmó Cabral con satisfacción.
El ganador del primer puesto se llevará 1,5 millones de pesos; una experiencia en la ciudad de Medellín; una mentoría para su implementación; y una beca para la Diplomatura en Gestión Metropolitana. Luego se entregarán menciones por cada una de las seis áreas temáticas. Estos embolsarán $250.000; una mentoría más las participación en el foro metropolitano; y una beca para la Diplomatura en Gestión Metropolitana. El concurso impulsado por la Fundación Ibatín contó con el apoyo de organizaciones del tercer sector, especialistas en los temas, universidades y referentes de la región en desarrollo metropolitano y fue patrocinado por la Universidad Nacional de Tucumán y la Legislatura de la Provincia.