LA GACETA Literaria

Libros del año: parte III
Novela ganadora del Premio Alfaguara 2025

Historia de la degradación de una comunidad

NOVELA

ARDERÁ EL VIENTO

GUILLERMO SACCOMANNO

(Alfaguara - Buenos Aires)

Arderá el viento es una novela anónima, pasada en limpio por un autor “oidor” que no interrumpe el desarrollo de la obra. Y así, el Hotel Habsburgo, escenario de su ficción, es habitado por un noble enamorado de una tela siempre en blanco que no logra pintar desde su altillo, por su mujer Moni que practica todo tipo de sexo con hombres y mujeres y niños, solo para llevarlo a su novela fabulosa y extrema. Y hay un vocero del pueblo que publica las tragedias de esa Villa que de refugio original de los nazis se ha convertido en un hábitat de burgueses venidos a más y de encumbrados venidos a menos. Y que si publica la verdad pierde el aporte del intendente que, a su vez, logra obtenerlo a cambio de favores non santos con los diversos políticos de turno.

Arderá el viento no sólo refiere al hecho de una bomba que hizo arder la Villa porque sí y porque su protagonista neroniano quiso vengar su vida horrible en una villa horrible.

© LA GACETA

FERNANDO SÁNCHEZ SORONDO

La resiliente vida de María Moliner

Avatares de la autora del prodigioso Diccionario de uso del españo

NOVELA

HASTA QUE EMPIEZA A BRILLAR

ANDRÉS NEUMAN

(Alfaguara - Buenos Aires)

Andrés Neuman construye la biografía novelada de una figura a veces ignorada, la española María Moliner. El título proviene de unas palabras de la poeta Emily Dickinson.” A veces escribo una palabra y me quedo mirándola brillar”. La mirada de María establece una relación particular con el uso de las palabras. El libro está dividido en cinco partes con la historia de vida, vinculada a la historia nacional española, a la generación de las sinsombreros. Como entremetidos los cuatro encuentros con Dámaso Alonso quien le comunica la negativa a su incorporación en la Real Academia Española. El libro insiste en la compleja lucha de las artistas e intelectuales para lograr un espacio en la sociedad y la cultura español donde reinan barbas y bigotes.  

La lengua es un yacimiento de formas que permite resistir la derrota y convertirla en victoria. María artesanalmente nos entrega las palabras de ese diccionario al que siempre supo interminable.

© LA GACETA

CARMEN PERILLI

La literatura y algunos de sus protagonistas

Ensayos que conforman un banquete para el lector

COMPILACIÓN

ACTOS DE PRESENCIA (DISERTACIONES 1989/2021)

CÉSAR AIRA

(Random House - Buenos Aires)

Actos de Presencia (Disertaciones, 1989/2021), supone, sin más, una obra de colección, de la cual extraer tres o cuatro ponencias que destaquen jamás eludirá un acto de omisiones e injusticias.

Pero en tren de colocar de forma delicada la mano en la mesa del banquete, bien pueden ser degustadas con fruición la semblanza de Norah Lange, la juventud de Rubén Darío y sus elucidaciones acerca de lo que titula “La escritura manuscrita”. Aquí, en estos pensamientos en particular, asistimos a un Aira químicamente puro. El que recorre el espinel, afirma, duda, pone puntos suspensivos y sigue. El que derrama su erudición con una especie de sobreentendida humildad, que en el cúmulo de alucinaciones sólo abandona de forma fugaz cuando arroja una bolsa de cal sobre los cuentos. “Una plaga los cuentos, lo único peor son los decálogos de cómo escribir cuentos”.

©LA GACETA

WALTER VARGAS

La novela argentina ganadora del National Book Award

Una memoria epistolar, una confesión y su vínculo con el destino americano

NOVELA

LAS NIÑAS DEL NARANJEL

GABRIELA CABEZÓN CÁMARA

(Random House - Buenos Aires)

Gabriela Cabezón Cámara integra una generación de autoras argentinas que descuellan por sus propuestas. Se atreve a desobedecer los paradigmas de la novela histórica.

Su irreverencia se une a la de un personaje histórico, el de la “monja Alférez”, Catalina de Erauso, que vestida de soldado viaja a América y participa en la Conquista del Continente.

Antonio/Catalina, tendrá varios nombres; será soldado, arriero, gourmet, paje, alférez, condenado por un crimen que no cometió, aunque sí, otros; un vizcaíno, antes una niña vasca que huye con quince años, que encuentra y cría a dos niñitas guaraní, Michi y Mitakuña.

Su provocativa insubordinación en los procesos de selección del lenguaje la hacen merecedora de un lugar canónico dentro del sistema literario argentino.

© LA GACETA                                                                             LILIANA MASSARA

¿Argentina, país de clase media?

Un libro que nos ayuda a pensar nuestras mutaciones

ENSAYO

CLASE MEDIA. MITO, REALIDAD O NOSTALGIA

GUILLERMO OLIVETO

(Paidós - Buenos Aires)

Después del agudo análisis sobre el impacto de la pandemia en nuestra sociedad que hizo en Humanidad ampliada, su último libro, Guillermo Oliveto enfoca, en su nuevo ensayo, la reconfiguración de nuestra clase media en los últimos años y lo que puede ocurrir con ese segmento social en la gestión de Javier Milei. Su libro es, simultánea e inevitablemente, una indagación profunda sobre la Argentina. La extendida clase media, que a mediados de los 70 incluía a más del 70% de nuestra población, ha sido por décadas la marca distintiva de nuestro país. ¿Sigue siendo así? ¿Seguirá siéndolo en el futuro?

El último tercio del libro está dedicado a reflexionar sobre lo que puede deparar la etapa política iniciada en diciembre de 2023. Las consecuencias del “salto al vacío” que la ciudadanía decidió conscientemente, un gran “reset”. Un año más tarde, apunta, al menos la mitad de la sociedad sentía que avanzaba, con muchos costos pero con esperanza, en un rumbo transformador.

© LA GACETA

DANIEL DESSEIN

Los abismos del afecto

Una tragedia refinada y erudita

NOVELA

EL LIBRO DE LAS HERMANAS

AMÉLIE NOTHOMB

(Anagrama - Barcelona)

Con su proverbial mirada afilada sobre los vínculos parentales y sus excepcionales heroínas góticas, pequeñas Merlinas dueñas de una inteligencia monstruosa, construye un relato que parece haberse desentendido de los rigores de la prosa concentrada de sus primeros trabajos con los que alcanzó notoriedad, y cuyo carácter autorreflexivo subrayado en las tapas con su foto, señala el centro alrededor del cual gravitará una literatura que la tiene a ella misma como figura literaria.

Y en esta oportunidad, es Tristane, la hija de una singular pareja, la que se hace cargo de la narración desde los primeros meses de vida, en la que no hay lugar para ella dentro de ese amor blindado que une a la pareja de sus padres.

Junto a su hermana, descubrirá el mundo en toda su dimensión mágica y lúdica para desarmar la lógica adulta, tal como encontrábamos en las criaturas de Roald Dahl pero que en Nothomb adquieren una condición perturbada, como la que padecen sus heroínas anoréxicas, esa posesión diabólica destructora, para desembocar en una tragedia, refinada y erudita, pero tragedia al fin.

© LA GACETA

MARÍA EUGENIA VILLALONGA

Caballos, montañas e historias tucumanas

Cuentos de una escritora en expansión

CUENTOS

DE LOS POTRILLOS NACEN RÍOS

SOFÍA DE LA VEGA

(Alfaguara - Buenos Aires)

Tucumán tiene una gran referente literaria en Buenos Aires: Sofía de la Vega, nacida en San Miguel en 1993, es por estos días una de las escritoras más referenciales gracias a su reciente libro de cuentos publicado a través de Alfaguara: De los potrillos nacen ríos.

En De los potrillos nacen ríos hay caballos suicidas, parejas desgastadas, curanderos. Y mucho campo, mucha montaña y mucho animal. Los relatos, entonces, reflejan a la propia De la Vega, quien vivió, además de en la capital provincial, en Tafí del Valle. Al leerla, y al escucharla, se siente que respira la provincia. “Me interesa trabajar ese territorio para diversificarlo”, explica. Y después: “En Tucumán también ocurren tragedias… Y a la vez lo que me sorprende es el humor que tiene la gente. En eso trato de trabajar cuando escribo”.

© LA GACETA

ALEJANDRO DUCHINI

Historia de amor en el final de una época

Una de las mejores escritoras alemanas de la actualidad

NOVELA

KAIRÓS

JENNY ERPENBECK

(Anagrama - Barcelona)

Con una prosa de una exquisitez notable, esta autora nacida en Alemania oriental narra, con una mezcla de crueldad y delicadeza, una historia de amor entre una joven estudiante de arte de 19 años y un escritor casado que ha pasado los 50, y el final de una época histórica, cuando la caída del Muro de Berlín anunciaba la desaparición del bloque soviético y de la RDA.

Dos grandes cajas que contienen la memoria de los años en que estuvieron juntos y que la protagonista, después de la muerte de él, recibe en su casa, son los disparadores de este relato en el que, la materialidad de los recuerdos construye unos personajes inconcebibles por fuera de la trama política, cultural e intelectual de la segunda mitad del siglo XX europeo.

© LA GACETA

MARÍA EUGENIA VILLALONGA

El burro de Beckett

Un libro sobre el arte de la traducción

ENSAYO

LA MADRE DE BECKETT TENÍA UN BURRO

MATÍAS BATTISTÓN

(Emecé - Buenos Aires)

“No es suficiente con inventar un error; también hay que elegir una víctima acorde para endilgárselo”, escribe Matías Battistón, tras describir esas largas peripecias plenamente borgeanas, en ese excelente libro sobre el arte de la traducción que es La madre de Beckett tenía un burro.

Desde Dublín, primero, y desde Buenos Aires, después, donde trabaja en la traducción de Molloy, Malone muere y El innombrable, la trilogía de novelas de Beckett, Battistón se embarca en un libro en el que confluyen historia de la literatura, literatura del yo, análisis del arte de la traducción, arsenal de variopintas escenas, ensayo, diario de trabajo, anotaciones personales, investigación literario-detectivesca, todo matizado con un humor finísimo y de alto vuelo.

© LA GACETA

HERNÁN CARBONEL

Un malabarismo de identidades

Cruce de tiempos, historias, geografías, ideas y fracasos

CUENTOS

FUTURO BERG

Fabián Soberón

(La Papa - Tucumán)

Cuando mueren las utopías, nacen las distopías. Este es el caso de Futuro Berg, el libro de relatos de Fabián Soberón, intenso y desesperanzado.

Se trata del segundo volumen donde su ficto-realidad -original y renovador género que caracteriza a este autor- se centra en la persona-personaje de Edgardo H. Berg, doctor en Letras y, actualmente, docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Una vez más asistimos a un malabarismo de identidades, donde los personajes son personas reales y las personas reales se convierten en personajes al configurar el singular armado narrativo de nuestro autor.

Nunca más apropiada la reflexión de Rimbaud: “Je est un autre”. ¿Quién es el yo de Fabián Soberón? Es un yo múltiple, ya que remite a otros, a varios, a muchos, a todos y, acaso, a ninguno.

© LA GACETA

ALINA DIACONÚ

