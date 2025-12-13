Secciones
La UTN Tucumán alcanzó un récord histórico en entrega de títulos universitarios

“Alcanzar esta cifra histórica nos confirma que estamos haciendo las cosas bien y que la universidad pública sigue siendo una herramienta real de transformación”, dijo el decano Rubén Egea

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional entregó 1003 títulos universitarios en solo dos años, un hecho inédito en la historia de la institución y de la educación superior tecnológica en la provincia.

El logro se concretó entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, durante la gestión de Rubén Egea como decano, y fue posible gracias al trabajo sostenido de la Dirección de Graduados, orientado a garantizar la finalización de trayectorias académicas y la inserción laboral de nuevos profesionales.

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional alcanzó un hito institucional sin precedentes al haber entregado mil tres (1003) títulos universitarios en el transcurso de dos años de gestión, consolidando un récord histórico para la casa de estudios.

Este resultado refleja una política institucional clara, centrada en acompañar a los estudiantes hasta la obtención del título universitario, entendiendo que la culminación de la carrera es el objetivo principal de toda gestión académica.

Egea destacó el valor de este logro: “Cada título entregado es una historia de esfuerzo cumplido. Alcanzar esta cifra histórica nos confirma que estamos haciendo las cosas bien y que la universidad pública sigue siendo una herramienta real de transformación”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Extensión Universitaria, Hernán Albarracín, remarcó el impacto social de la cifra alcanzada: “La UTN Tucumán dicta carreras estratégicas con alta demanda laboral, por lo que cada nuevo egresado fortalece el entramado productivo, industrial y tecnológico de la provincia y del país".

