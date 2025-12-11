Las Leonas y un tropiezo que reaviva un viejo fantasma

Según una vieja leyenda del hockey, Las Leonas tienen un punto débil: son alérgicas a los “tulipanes naranjas”. Se dice que estas flores, originarias de Países Bajos, desprenden un polen que no les quita valentía ni el instinto cazador, pero sí les entumece los reflejos, les apaga la explosión y las obliga a moverse con una lentitud ajena a su naturaleza. En Santiago del Estero, el mito se hizo realidad. Apenas sintieron el aroma neerlandés, las argentinas se vieron superadas, confundidas, sin la ferocidad habitual. No hubo modo de encontrar una barrera frente a los efectos de la “flor maldita”. Y, como marca el cuento, no pudieron cazar a su presa: cayeron 4-0 en el Estadio Provincial en la tercera fecha de la Pro League.