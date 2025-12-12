Cartas de lectores: nuevo escenario

El FMI, advertido del pack de falsos inversores, y desinformados electores que llevó al triunfo a LLA el 26/10, y obviamente de la fragilidad, la incoherencia y la inestabilidad del proyecto económico de Milei, apretó al Gobierno con trascendidos, anuncios, amenazas de auditorías etc., para que intente la odisea de acumular reservas, utilizando los dineros del ajuste, la emisión monetaria, endeudamiento etc., con vista a los vencimientos futuros. La sorpresa es que en las recomendaciones no se incluye como alternativa el hipotético resultado positivo de la balanza comercial, única herramienta válida para el atesoramiento de divisas, excluyente en una gestión económica medianamente ordenada. El nuevo escenario planteado por el FMI obligó a Caputo, a redoblar su proyecto personal de plusvalía, recurriendo al Bonar 2029, para eludir al Congreso, orientando la colocación del bono al mercado interno que reúne a bancos, compañías de seguros, empresas multinacionales etc., e instalar a Milei en el punto justo del jaque mate, como lo hizo con Macri. Fiel a su estrategia recaudadora, el ministro, poniéndose en los dos lados de mostrador, solicitara y se concederá el crédito salvador en algún paraíso fiscal (“Las Deudas son de Nosotros”, LA GACETA, 20/6/2017) para luego retomar las maniobras de la fuga de los dólares, mediante el pago de la deuda, utilizando el dólar turismo, las importaciones, el atesoramiento etc. De todas las maniobras del ministro, el FMI posee información, por eso apura la compra de dólares, para poder cobrar los futuros vencimientos, antes del jaque mate a Milei y a los argentinos.