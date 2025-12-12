Cartas de lectores: acuerdo con el norte de Chile

Resulta interesante leer esa noticia sobre la gira de la delegación tucumana al Norte de Chile por el tema de un Acuerdo en relación al Puerto de Coquimbo y que hace a la economía de Tucumán. Así vale también recordar que Tucumán tiene la Ley 7.149 sancionada el 10 de julio de 2001 (a instancias del entonces ministro de la Producción, Rafael Bulacio, y cuya Ley era para dar mayor sustento legal al Convenio firmado por el suscripto cuando estaba al frente de dicho Ministerio en 1997. El 12 de septiembre de ese año firmamos un amplio Convenio con el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Chile para afianzar y potenciar las relaciones entre la Segunda Región de Chile y el NOA, etc. Luego ese Convenio fue ampliado un año después, el 10 de septiembre de 1998, y ratificado totalmente por las partes. Por lo tanto sería más que interesante ahora el contenido de esa Ley pues pienso se vincula con el buen propósito de la delegación que fue a Coquimbo.