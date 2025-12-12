Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: acuerdo con el norte de Chile
Hace 5 Hs

Resulta interesante leer esa noticia sobre la gira de la delegación tucumana al Norte de Chile por el tema de un Acuerdo en relación al Puerto de Coquimbo y que hace a la economía de Tucumán. Así vale también recordar que Tucumán tiene la Ley 7.149 sancionada el 10 de julio de 2001 (a instancias del entonces ministro de la Producción, Rafael Bulacio, y cuya Ley era para dar mayor sustento legal al Convenio firmado por el suscripto cuando estaba al frente de dicho Ministerio en 1997. El 12 de septiembre de ese año firmamos un amplio Convenio con el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Chile para afianzar y potenciar las relaciones entre la Segunda Región de Chile y el NOA, etc. Luego ese Convenio fue ampliado un año después, el 10 de septiembre de 1998, y ratificado totalmente por las partes. Por lo tanto sería más que interesante ahora el contenido de esa Ley pues pienso se vincula con el buen propósito de la delegación que fue a Coquimbo.

Franco A. Fogliata                                   

felielwart@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un experimento estudió por qué el maquillaje rojo atrae a los hombres
1

Un experimento estudió por qué el maquillaje rojo atrae a los hombres

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA
2

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Cazar brujas, fabricar miedos: After the Hunt y las denuncias falsas
3

Cazar brujas, fabricar miedos: "After the Hunt" y las denuncias falsas

Efemérides del jueves 11 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del jueves 11 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Teatro: el grupo Tornillo presenta “El hombre que se convirtió en perro”
5

Teatro: el grupo Tornillo presenta “El hombre que se convirtió en perro”

Cine: Yorgos Lanthimos y Emma Stone regresan en “Bugonia”
6

Cine: Yorgos Lanthimos y Emma Stone regresan en “Bugonia”

Más Noticias
San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Un experimento estudió por qué el maquillaje rojo atrae a los hombres

Un experimento estudió por qué el maquillaje rojo atrae a los hombres

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Las propuestas del Consejo de Mayo abren la puerta a otro acuerdo fiscal

Las propuestas del Consejo de Mayo abren la puerta a otro acuerdo fiscal

Reforma electoral: qué dicen los proyectos que se analizan sobre el tope a los acoples

Reforma electoral: qué dicen los proyectos que se analizan sobre el tope a los acoples

Cine: Yorgos Lanthimos y Emma Stone regresan en “Bugonia”

Cine: Yorgos Lanthimos y Emma Stone regresan en “Bugonia”

Comentarios