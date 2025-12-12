La baja de retenciones y el debate sobre los impuestos

Cabe señalar que el sector reclamaba desde hace tiempo por las distorsiones existentes para la producción. En el ciclo “Encuentros LA GACETA” el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Frías Silva, había dicho que “a niveles históricos los precios son competitivos; el problema es que la Argentina no lo es. Con el nivel de costos que tenemos, es directamente imposible competir”, y mencionó como factores distorsivos las retenciones, la presión impositiva y la falta de infraestructura. “Si se eliminaran las retenciones, el NOA y el NEA tendrían una fuerza productiva muy distinta. Nos correría la frontera agrícola enormemente”, sostuvo. “Tenemos saldos a favor de IVA que se incrementan año a año. Compramos insumos con un IVA y vendemos con otro. Eso genera desajustes. A eso se suman los ingresos brutos en las provincias, los convenios multilaterales, y una burocracia que nos obliga a tener empleados permanentes para controlar impuestos. Si te equivocás, tenés multas federales”, explicó. Por ello, ante el anuncio de la baja de retenciones, expresó que “estas bajas empiezan a reducir costos directos que inciden sobre la producción”.