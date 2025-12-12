Efemérides del jueves 12 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

A su vez, el 12 de diciembre de 1992, Daniel Scioli, junto con su compañero Luca Nicolini, ganaron el offshore clase 2 y se consagran campeones mundiales de motonáutica. Previo a desempeñarse como gobernador de la provincia de Buenos Aires y ser candidato a presidente, el dirigente político fue un destacado deportista que se consagró campeón del mundo n ocho ocasiones. Inició su carrera en 1986, pero tres años más tarde perdió su brazo derecho en los 1000 kilómetros del Delta, un accidente que lo alejó de la competencia por más de un año, hasta que regresó en la carrera de Venecia-Montecarlo 1990. Desde su vuelta al circuito, fue campeón en diferentes categorías: clase II en Mar del Plata (1992), Superboat (1994), Production A y Superboat (1995), Sportman B y Superboat (1996). Su última carrera fue en el Campeonato Mundial de offshore Clase II-6 litros en 1997, donde ganó el título con su lancha La Gran Argentina Junior. "No podría haber tenido una mejor despedida. Habíamos soñado con obtener este mundial, porque quería cerrar mi trayectoria corriendo en mi país y logrando un triunfo internacional", afirmó Scioli al recibir el premio durante su despedida.