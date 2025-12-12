Efemérides del jueves 12 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 12 de diciembre de 2015 se aprueba en Francia el Acuerdo de París, un histórico acuerdo mundial contra el cambio climático para poner freno al efecto invernadero. Argentina ratificó el documento al año siguiente a través de la sanción de la Ley 27.270. Su principal objetivo era limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados, "reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático".
En su Artículo 2° el Acuerdo hace un llamado "para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático".
"En la COP21 de París, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lograron un pacto histórico en la lucha contra el cambio climático para acelerar e intensificar las acciones e inversiones destinadas a construir un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. Este acuerdo agrupa a todos los países en una causa común: realizar los esfuerzos necesarios para revertir el curso actual del calentamiento global", detalla la web del Estado argentino sobre los Acuerdos de París.
A su vez, el 12 de diciembre de 1992, Daniel Scioli, junto con su compañero Luca Nicolini, ganaron el offshore clase 2 y se consagran campeones mundiales de motonáutica. Previo a desempeñarse como gobernador de la provincia de Buenos Aires y ser candidato a presidente, el dirigente político fue un destacado deportista que se consagró campeón del mundo n ocho ocasiones. Inició su carrera en 1986, pero tres años más tarde perdió su brazo derecho en los 1000 kilómetros del Delta, un accidente que lo alejó de la competencia por más de un año, hasta que regresó en la carrera de Venecia-Montecarlo 1990. Desde su vuelta al circuito, fue campeón en diferentes categorías: clase II en Mar del Plata (1992), Superboat (1994), Production A y Superboat (1995), Sportman B y Superboat (1996). Su última carrera fue en el Campeonato Mundial de offshore Clase II-6 litros en 1997, donde ganó el título con su lancha La Gran Argentina Junior. "No podría haber tenido una mejor despedida. Habíamos soñado con obtener este mundial, porque quería cerrar mi trayectoria corriendo en mi país y logrando un triunfo internacional", afirmó Scioli al recibir el premio durante su despedida.
Efemérides del 12 de diciembre
Día de la Maquinaria Agrícola (en Argentina)
Día de la Cobertura Universal de Salud
1818 – El Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata reconoce al Estadode Chile como nación libre, soberana e independiente.
1821 – Nace Gustave Flaubert, novelista, autor de «Madame Bovary».
1832 – El general Juan Ramón González Balcarce es elegido Gobernador y Capitán General de la provincia de Buenos Aires.
1901 – Marconi recibe la primera señal de radio transatlántica desde Inglaterra hacia los Estados Unidos. Su invento entra en servicio en las marinas alemana y británica.
1911 – El rey Jorge V de Inglaterra funda la ciudad de Nueva Delhi, donde se establece la sede del Gobierno colonial británico en la India.
1914 – En Argentina se estrena Amalia, el primer largometraje mudo nacional.
1915 – Nace Francis Albert Sinatra, cantante y actor estadounidense.
1915 – Se presenta en Berlín el primer avión totalmente metálico, inventado por el aviador e industrial alemán Hugo Junkers.
1939 – Muere en Santa Mónica, California, el actor y productor estadounidense Douglas Fairbanks.
1940 – Nace la cantante Dionne Warwick.
1946 – Nace el piloto de automovilismo Emerson Fittipaldi.
1959 – Con 22 años Bruce McLaren se convierte en el ganador más joven de un Grand Prix de automovilismo.
1963 – Kenya proclama su independencia.
1968 – Nace la conductora televisiva argentina Federica Pais.
1968 – Nicolino Locche vence en Tokyo a Paul Fuyi y gana el título mundial de los welter juniors.
1989 – Muere Enrique Sobisch, pintor y dibujante argentino.
1992 – Daniel Scioli gana el campeonato mundial de off shore.
1998 – Muere Marco Denevi, escritor y guionista argentino.
2000 – Muere Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina.
2002 – En Argentina se sanciona la ley que incorpora a los cartoneros.
2003 – Muere Keiko, famosa orca actor de Liberen a Willy.
2006 – Muere Peter Boyle, actor estadounidense.
2007 – Muere Alberto Locati, actor argentino.
2007 – Muere Ike Turner, músico estadounidense, exesposo de Tina Turner.
2008 – Muere Van Johnson, actor estadounidense.
2011 – Muere Alberto de Mendoza, actor argentino.
2015 – En Francia se aprueba un histórico acuerdo mundial contra el cambio climático para poner freno al efecto invernadero.
2015 – En Arabia Saudita pueden votar las mujeres y ser candidatas por primera vez.
2019 – Muere Danny Aiello, actor estadounidense.
2020 – Muere John le Carré, novelista británico.