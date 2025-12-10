Secciones
LG PlayBuen día

Qué gana Germán Alfaro con las versiones que lo ubican en distintos cargos
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio

Aunque por ahora no hay definiciones formales sobre un eventual desembarco de Germán Alfaro en el Gobierno provincial, las versiones que lo mencionan para distintos cargos no pasan inadvertidas. En el oficialismo generan ruido; en la oposición, reproches. Y en el tablero político tucumano, mantienen vigente a un dirigente que conoce el valor de estar en la conversación.

Desde hace meses, el nombre de Alfaro aparece asociado a distintos cargos y funciones dentro del esquema provincial. Si bien él mismo aclara que no tiene ofertas ni interés inmediato en asumir un puesto, el efecto político ya está en marcha.

En el jaldismo, estas versiones provocan molestias internas. Es lógico: el pase de un dirigente que hasta hace poco integraba la oposición genera inquietud en la estructura oficialista. A esto se suma un punto sensible: la dirigencia capitalina ha competido contra Alfaro en sucesivas elecciones.

En la oposición, las repercusiones tampoco pasan desapercibidas. Hay sectores que le reprochan haber utilizado al espacio en su momento y que hoy observan con distancia este acercamiento informal al oficialismo.

Para Alfaro, el beneficio principal es claro: vuelve a estar en la conversación pública. Tras haber dejado la intendencia y luego de una derrota electoral, aparecer nuevamente como una figura con potencial.

Además, Alfaro tiene un capital político concreto: una senadora, legisladores y concejales. Ese peso específico le permite negociar desde otro lugar y mostrarse como un actor al que conviene tener en cuenta.

Una lectura extendida en distintos sectores es que Alfaro está haciendo una inversión política. Y que el retorno puede no ser inmediato ni necesariamente para él: puede traducirse en espacios de decisión para su armado, especialmente en la estratégica contienda por San Miguel de Tucumán en 2027.

Temas TucumánGermán Alfaro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
4

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
5

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
6

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Más Noticias
Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Una tucumana se alzó con el título de Miss Argentina 2025: “Es un orgullo”

Una tucumana se alzó con el título de Miss Argentina 2025: “Es un orgullo”

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Comentarios