Qué gana Germán Alfaro con las versiones que lo ubican en distintos cargos

Aunque por ahora no hay definiciones formales sobre un eventual desembarco de Germán Alfaro en el Gobierno provincial, las versiones que lo mencionan para distintos cargos no pasan inadvertidas. En el oficialismo generan ruido; en la oposición, reproches. Y en el tablero político tucumano, mantienen vigente a un dirigente que conoce el valor de estar en la conversación.