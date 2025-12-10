Secciones
En noviembre se registró un récord en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas

Datos de la Secretaría de Agricultura nacional.

Hace 3 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación destacó que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), con embarque en noviembre 2025, fueron 28% superiores al mismo mes de 2024. Estos datos se desprenden de los informes de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Los números mostraron que los registros alcanzaron 9,323.770 toneladas para noviembre de 2025, mientras que para el mismo mes del año pasado el resultado había sido de 7.272.084 toneladas, dato que hasta ahora representaba el máximo alcanzado de los últimos cinco años para este mes.

Asimismo, el volumen registrado quedó también 91% por encima del promedio reciente, ubicado en 4.879.546 toneladas.

El comportamiento de las exportaciones también se reflejó en las DJVE mensual acumulada entre enero y noviembre, que alcanzó 92.627.178 toneladas, un crecimiento de 16%. Según Agricultura, esta cifra constituye un nuevo récord absoluto. 

"El dato no solo supera el máximo de los últimos cinco años, que fue de 88.514.283 de toneladas, sino que también se ubica holgadamente por encima del promedio: 78.474.725 toneladas y del registro del año pasado para este período, que fue de 79.853.028 de toneladas", señaló el organismo gubernamental.

El perfil exportador de la agroindustria argentina se evidencia con la fuerte presencia de nuestros productos en más de 130 destinos.

