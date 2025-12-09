Rosalía en Argentina: comenzó la preventa de entradas para el LUX Tour en el Movistar Arena

La estrella musical comunicó su tour de una forma espectacular. Fiel al estilo característico de su nuevo álbum, realizó una publicación con dos imágenes. Una mostraba un listado extenso con las fechas de sus shows, y la otra, una foto de ella usando una remera con la leyenda: "Me voy de tour 2026". Esta publicación, en menos de una hora, superó los 460.000 "me gusta" y los 18.000 comentarios. La web oficial del microestadio Movistar Arena habilitó este martes 9 de diciembre, a partir de las 10 horas, la preventa de entradas para los conciertos de Rosalía en Argentina 2026.