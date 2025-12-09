Secciones
Rosalía en Argentina: comenzó la preventa de entradas para el LUX Tour en el Movistar Arena

El LUX Tour incluirá al menos 42 presentaciones, programadas para recorrer Europa, Oceanía, Norteamérica y América Latina.

Rosalía anunció su próxima gira de conciertos, y Argentina se encuentra entre los lugares seleccionados. El LUX Tour incluirá al menos 42 presentaciones, programadas para recorrer Europa, Oceanía, Norteamérica y América Latina. La productora DF Entertainment comunicó los días de los shows y la fecha de inicio de la venta de entradas. Por el momento, la información confirma solo dos funciones en Buenos Aires, Argentina. La cantante española de 33 años se presentará en el país en agosto próximo, dentro del marco de su tour que visitará 17 naciones.

La estrella musical comunicó su tour de una forma espectacular. Fiel al estilo característico de su nuevo álbum, realizó una publicación con dos imágenes. Una mostraba un listado extenso con las fechas de sus shows, y la otra, una foto de ella usando una remera con la leyenda: "Me voy de tour 2026". Esta publicación, en menos de una hora, superó los 460.000 "me gusta" y los 18.000 comentarios. La web oficial del microestadio Movistar Arena habilitó este martes 9 de diciembre, a partir de las 10 horas, la preventa de entradas para los conciertos de Rosalía en Argentina 2026.

Cuándo serán los shows de Rosalía en Argentina

Durante marzo, abril y mayo de 2026, el tour recorrerá países de Europa. Luego, desde principios de junio hasta principios de julio, el Lux Tour se presentará en Norteamérica y, en tercer lugar, llegará a América Latina. El primer país en el que cantará será Colombia, el 16 de julio; el 24 y 25 del mismo mes, en Santiago de Chile y luego llegará a Buenos Aires.

Los shows de Argentina fueron programados para el sábado 1 y domingo 2 de agosto en el Movistar Arena. Luego pasará a Río de Janeiro, el 10 de agosto, y después a México, donde estará el 15, 19, 24 y 26. El cierre del tour en Latinoamérica será en San Juan, Puerto Rico, el 3 de septiembre.

Rosalía en Argentina | Precios de las entradas para el LUX Tour 2026

Las entradas para los dos shows de Rosalía en Argentina se podrán adquirir únicamente a través del sitio oficial del microestadio Movistar Arena, en preventa exclusiva para clientes Santander desde este martes 9 de diciembre, de 10:00 a 16:00 horas; y luego en la instancia de la venta general, que estará disponible desde el jueves 11 de diciembre a las 10:00 horas.

-Silver VIP Package: $ 650.000 (service incluido)

-Golden VIP Package: $ 850.000 (service incluido)

-Platinum VIP Package: $ 1.250.000 (service incluido)

