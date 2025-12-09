Micaela volvió a sonreír: el milagro atribuido a Carlo Acutis que conmueve al país

El pedido a Carlo Acutis

En paralelo, la familia afirma que la fuerza espiritual también jugó un papel decisivo. Durante los meses de mayor incertidumbre, se aferraron a la figura de Carlo Acutis, el joven italiano recientemente canonizado y cuya devoción se expandió con rapidez en todo el país. Estampitas, rosarios y oraciones llegaron desde distintos puntos de Argentina, y Micaela, con la espontaneidad de su edad, llegó a decir que “Carlo la llamó del cielo”. Para sus padres, esa convicción fue un motor emocional que los sostuvo cuando la ciencia ya no ofrecía respuestas claras.