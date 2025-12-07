De un diagnóstico terminal a la recuperación: la fe en Carlo Acutis detrás de un caso que conmueve al país

La historia conmueve a médicos, fieles y a toda una provincia. Micaela González, una niña sanjuanina de apenas 5 años, fue diagnosticada en julio pasado con un tumor encefálico inoperable, que ponía en riesgo su vida y le daba un pronóstico devastador. Hoy, tras un tratamiento en el Hospital Garrahan, las resonancias muestran que la lesión retrocedió de manera casi completa, en un proceso que muchos ya califican como milagroso. Su familia atribuye la recuperación a la intercesión de San Carlo Acutis, el “influencer de Dios”.
“De la primera a la última resonancia hubo un cambio tremendo. El tumor prácticamente desapareció”, relató a La Nación su madre, Samantha Stephanie Sánchez Hurtado, visiblemente emocionada. “Era como una tela de araña y ahora queda apenas un hilito. La oncóloga quedó sorprendida”.
Un diagnóstico devastador y una fe que no se quebró
A comienzos de año, Micaela comenzó con dolores de cuello, desequilibrios al caminar y un marcado cansancio. Los estudios confirmaron el peor escenario: un tumor en el tronco encefálico, imposible de operar. La expectativa de vida que recibieron sus padres fue de apenas seis meses.
“Estábamos destruidos, desahuciados, pero no bajamos los brazos”, recordaron. Decidieron trasladarla al Hospital Garrahan, centro de referencia pediátrica del país, donde se indicó un tratamiento de radioterapia y corticoides.
“Carlo Acutis me llamó del cielo”
En medio de la angustia apareció la fe. La familia comenzó a rezarle a Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el “influencer de Dios”, cuya canonización se concretó el 7 de septiembre.
“Carlito fue el que me curó”, repite Micaela. “Carlo Acutis me llamó del cielo”, dice la niña con naturalidad, según cuenta su madre.
Desde distintos puntos del país, especialmente desde Mendoza, fieles y devotos del nuevo santo comenzaron a enviar estampitas, rosarios, medallas y reliquias, incluyendo una pieza de tela que perteneció a Acutis. “Cuando la gente me pregunta, le digo: recen a Carlo Acutis, es muy milagroso”, aseguró Samantha.
El asombro médico en el Hospital Garrahan
Los resultados del tratamiento sorprendieron incluso a los especialistas. “Clínicamente está perfecta”, detalló su madre. “Volvió a ser la misma de antes. Pasó de estar en cama a no quedarse quieta. Volvió a ser chispita”.
Las imágenes más recientes confirmaron un retroceso inesperado del tumor. “Se superaron todas las expectativas. Hoy nuestra hija volvió a la escuela, tuvo su colación y el año próximo empieza primer grado”, celebró la familia.
Oración, comunidad y devoción
La noticia se expandió rápidamente entre devotos de Carlo Acutis, en especial en Mendoza, donde avanza la construcción de la primera capilla del mundo dedicada al santo millennial, en Chacras de Coria, que abrirá sus puertas en 2027.
Desde esa comunidad confirmaron que se rezó intensamente por la niña. “Los padres ofrecieron la enfermedad de su hija a San Carlo Acutis y el cuadro cambió de manera inexplicable”, señalaron.
El sacerdote Osvaldo Scandura, de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, explicó que sigue de cerca el caso: “La enfermedad estaba. La madre recibió una estampa con reliquia enviada por la mamá de Carlo. En la fe, lo recibimos como un regalo extraordinario”.
Una recuperación que sigue bajo control
Aunque el avance es alentador, Micaela continuará bajo controles médicos periódicos y retomará su calendario de vacunación. “Ahora volvemos a la normalidad. La escuela la recibió con una ovación”, contó Samantha.
“Agradezco todos los días a Dios, a la Virgen, a San Expedito y a Carlo Acutis”, concluyó la madre. “Se nota que trabajaron en conjunto”.
Mientras tanto, la historia de la niña sanjuanina se suma a los testimonios que refuerzan la devoción mundial por San Carlo Acutis, el santo de internet que, según sus fieles, sigue obrando milagros.