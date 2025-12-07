De un diagnóstico terminal a la recuperación: la fe en Carlo Acutis detrás de un caso que conmueve al país

La historia conmueve a médicos, fieles y a toda una provincia. Micaela González, una niña sanjuanina de apenas 5 años, fue diagnosticada en julio pasado con un tumor encefálico inoperable, que ponía en riesgo su vida y le daba un pronóstico devastador. Hoy, tras un tratamiento en el Hospital Garrahan, las resonancias muestran que la lesión retrocedió de manera casi completa, en un proceso que muchos ya califican como milagroso. Su familia atribuye la recuperación a la intercesión de San Carlo Acutis, el “influencer de Dios”.