Secciones
DeportesFútbol

La durísima respuesta de la esposa de Leandro Paredes a un periodista tras la eliminación de Boca ante Racing

Camila Galante apuntó fuerte contra Flavio Azzaro luego de la semifinal del Torneo Clausura 2025 y sus comentarios sobre el capitán "Xeneize".

CON APOYO FAMILIAR. Tras la eliminación, Galante salió a respaldar públicamente a Paredes en medio de las críticas por su rol en Boca. CON APOYO FAMILIAR. Tras la eliminación, Galante salió a respaldar públicamente a Paredes en medio de las críticas por su rol en Boca. GENTE
Hace 1 Hs

Leandro Paredes quedó en el centro del debate tras la caída de Boca frente a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. Las críticas que lanzó el periodista Flavio Azzaro en su programa de YouTube se viralizaron rápidamente y abrieron un frente inesperado fuera de la cancha. El conductor cuestionó al mediocampista por haber sido tapa de Revista Gente días antes del partido. “A mí no me gustan los cancheros que no ganaron nada. Primero salí campeón de algo con Boca, Paredes”, expresó.

Las palabras no cayeron bien en el entorno del jugador. Horas después, su esposa, Camila Galante, respondió con un mensaje contundente en Instagram que escaló el cruce y se volvió tendencia entre hinchas.

“Y sí, es verdad que con la cara que tiene es para tapa de revista. Entiendo que con la cara que tenés vos no lo puedas entender. Pero estas tapas son las que mejor le quedan, cosa que vos no llegaste ni vas a llegar nunca, ridículo”, escribió, acompañando la publicación con imágenes de Paredes levantando la Copa América y el Mundial de Qatar.

Galante también cuestionó la búsqueda de repercusión del comunicador. “¿No tenés visualizaciones en tu programa que andás buscando fama a costa de otro? Ejercitá tu cerebro para ser mejor persona y no meterte con gente que ni te registra”, cerró en su historia.

El posteo se multiplicó en redes y dividió opiniones entre hinchas. Mientras algunos celebraron la defensa, otros señalaron el tono del mensaje en medio de un clima caliente por la eliminación.

Azzaro, confeso hincha de Racing, había sido tajante tras el partido en La Bombonera. Además de su editorial en vivo, compartió clips criticando el rendimiento del capitán “Xeneize” y remarcó que “en los partidos importantes jugó mal y canchereó”.

El cruce sumó un capítulo más a los días movidos que vive Boca después de quedar afuera del Clausura, con reacciones, discusiones mediáticas y un equipo que cerró la temporada envuelto en debate.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsLeandro ParedesLiga Profesional de FútbolTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
2

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
3

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

A 40 años de una desmesura argentina
4

A 40 años de una desmesura argentina

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
5

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
6

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

Más Noticias
Allanan la sede de la AFA y más de 15 clubes por la causa Sur Finanzas: 35 operativos en simultáneo

Allanan la sede de la AFA y más de 15 clubes por la causa Sur Finanzas: 35 operativos en simultáneo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Arranca la Messi Cup: ¿qué equipos argentinos debutan en el torneo que organiza Lionel Messi en Miami?

Arranca la Messi Cup: ¿qué equipos argentinos debutan en el torneo que organiza Lionel Messi en Miami?

Agenda de TV del martes: Bayern Múnich, Chelsea, Barcelona y Atlético de Madrid juegan por la Champions

Agenda de TV del martes: Bayern Múnich, Chelsea, Barcelona y Atlético de Madrid juegan por la Champions

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Comentarios