La durísima respuesta de la esposa de Leandro Paredes a un periodista tras la eliminación de Boca ante Racing

Leandro Paredes quedó en el centro del debate tras la caída de Boca frente a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. Las críticas que lanzó el periodista Flavio Azzaro en su programa de YouTube se viralizaron rápidamente y abrieron un frente inesperado fuera de la cancha. El conductor cuestionó al mediocampista por haber sido tapa de Revista Gente días antes del partido. “A mí no me gustan los cancheros que no ganaron nada. Primero salí campeón de algo con Boca, Paredes”, expresó.