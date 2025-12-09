La durísima respuesta de la esposa de Leandro Paredes a un periodista tras la eliminación de Boca ante Racing

Leandro Paredes quedó en el centro del debate tras la caída de Boca frente a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. Las críticas que lanzó el periodista Flavio Azzaro en su programa de YouTube se viralizaron rápidamente y abrieron un frente inesperado fuera de la cancha. El conductor cuestionó al mediocampista por haber sido tapa de Revista Gente días antes del partido. “A mí no me gustan los cancheros que no ganaron nada. Primero salí campeón de algo con Boca, Paredes”, expresó.
Las palabras no cayeron bien en el entorno del jugador. Horas después, su esposa, Camila Galante, respondió con un mensaje contundente en Instagram que escaló el cruce y se volvió tendencia entre hinchas.
“Y sí, es verdad que con la cara que tiene es para tapa de revista. Entiendo que con la cara que tenés vos no lo puedas entender. Pero estas tapas son las que mejor le quedan, cosa que vos no llegaste ni vas a llegar nunca, ridículo”, escribió, acompañando la publicación con imágenes de Paredes levantando la Copa América y el Mundial de Qatar.
Galante también cuestionó la búsqueda de repercusión del comunicador. “¿No tenés visualizaciones en tu programa que andás buscando fama a costa de otro? Ejercitá tu cerebro para ser mejor persona y no meterte con gente que ni te registra”, cerró en su historia.
[DEPORTES] "Estas tapas son las que mejor le quedan, cosa que vos no llegaste ni vas a llegar nunca, ridÃculo": Camila Galante, esposa de Paredes, atendiÃ³ a Azzaro, porque anda "buscando fama a costas de otro" y no tiene "visualizaciones" en su programa. ð¸ https://t.co/ftdrQQu2yP pic.twitter.com/dtyvr4ht0u— ElCanciller.com (@elcancillercom) December 8, 2025
El posteo se multiplicó en redes y dividió opiniones entre hinchas. Mientras algunos celebraron la defensa, otros señalaron el tono del mensaje en medio de un clima caliente por la eliminación.
Azzaro, confeso hincha de Racing, había sido tajante tras el partido en La Bombonera. Además de su editorial en vivo, compartió clips criticando el rendimiento del capitán “Xeneize” y remarcó que “en los partidos importantes jugó mal y canchereó”.
El cruce sumó un capítulo más a los días movidos que vive Boca después de quedar afuera del Clausura, con reacciones, discusiones mediáticas y un equipo que cerró la temporada envuelto en debate.