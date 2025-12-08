Paro nacional de ATE: el Gobierno de Milei descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Descuento salarial y tensión con los gremios

Desde el Gobierno reiteraron que no se pagará el día no trabajado, una política que ya se aplicó en anteriores medidas de fuerza del sector público. La advertencia marca un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos estatales, en un escenario de reformas estructurales, ajuste del gasto y resistencia gremial.