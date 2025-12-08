Paro nacional de ATE: el Gobierno de Milei descontará el día a quienes adhieran a la protesta

El Gobierno nacional descontará el día a todos los empleados estatales que se sumen al paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este martes 9 de diciembre, en rechazo a la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. La medida alcanza a trabajadores de la administración pública nacional y organismos descentralizados.
La decisión fue confirmada luego de que el gremio ratificara la protesta y la concentración prevista para las 11 frente al Congreso de la Nación.
El triple reclamo de ATE y críticas a los gobernadores
La medida de fuerza se apoya en tres ejes centrales:
el rechazo a la reforma laboral,
la reapertura de paritarias,
y el recorte en organismos estatales descentralizados.
Desde ATE advierten que los ajustes en evaluación podrían afectar a cerca del 10% del personal en áreas sensibles del Estado, como el CONICET, INDEC, ANSES, INTA e INTI, entre otros.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas no solo contra el presidente Javier Milei, sino también contra los mandatarios provinciales que respaldan la iniciativa oficial.
“Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”, afirmó.
Reforma laboral: qué planea anunciar el Gobierno
El paro fue adelantado luego de que trascendiera que este 9 de diciembre el Ejecutivo presentará formalmente el texto del proyecto de reforma laboral, elaborado en el marco del Consejo de Mayo.
Si bien los detalles definitivos aún no fueron publicados, la iniciativa incluiría modificaciones en el régimen de vacaciones, indemnizaciones y despidos, en línea con la agenda de “modernización del mercado laboral” que promueve el Gobierno.
La presentación estará a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la reunión del Consejo de Mayo prevista para las 13:30 en Casa Rosada. El proyecto ya figura en el temario de las sesiones extraordinarias, y el Ejecutivo buscará avanzar con su tratamiento legislativo con respaldo en el Senado.
Descuento salarial y tensión con los gremios
Desde el Gobierno reiteraron que no se pagará el día no trabajado, una política que ya se aplicó en anteriores medidas de fuerza del sector público. La advertencia marca un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos estatales, en un escenario de reformas estructurales, ajuste del gasto y resistencia gremial.
La jornada de este martes será clave para medir el nivel de adhesión al paro y el impacto del conflicto en la antesala de la discusión parlamentaria de la reforma laboral.