42 años después, ¿qué queda por resolver en la democracia argentina?

Calidad institucional

En la Unión Cívica Radical, Silvia Elías de Pérez advierte sobre los déficits estructurales del sistema. “En estos 42 años de democracia hemos avanzado, sí. Hay cosas que se hicieron y otras que todavía faltan. Pero la deuda más profunda sigue siendo la calidad institucional, y eso se refleja automáticamente en la calidad de vida de nuestro pueblo”, afirmó. Para la legisladora, los retrocesos en libertad de prensa, las presiones a voces críticas y la falta de independencia en el funcionamiento institucional coexistieron con la corrupción como un factor que “erosiona la confianza pública” y profundiza la grieta. “Por eso es urgente recuperar valores: la palabra cumplida, la honestidad, el respeto, la empatía. A 42 años, la democracia es nuestro mayor logro. Pero necesitamos que sea una democracia que una, que eduque, que proteja, que rinda cuentas”.