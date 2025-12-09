Cine: vidas en pausa por necesidades de otros en “Columbus”

Jin Lee llega de urgencia desde Corea del Sur a una ciudad norteamericana de Indiana para cuidar de su distanciado padre, quien, mientras visitaba la ciudad para dar una conferencia sobre arquitectura, entró en coma y se encuentra ingresado en un hospital local.
Allí conoce a Casey, una joven que trabaja en una biblioteca cercana y que vive y cuida a su madre, una drogadicta en recuperación. Ambos se vinculan rápidamente y mientras él revela su resentimiento hacia su padre, se sincera sobre sus sueños suspendidos, y así entienden cuáles son los desafíos reales que enfrentan en sus vidas, paralizadas y en pausa por las necesidades de otros.
“Columbus” es la película elegida por Zap Cine para su ciclo semanal en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), con proyección a las 20 con entrada libre y gratuita. Esta comedia dramática romántica de 2017 fue el debut en la dirección de Kogonada (posteriormente hizo “After Yang” y “Pachinko”), con un elenco integrado por John Yo-Han Cho, Haley Lu Richardson, Michelle Forbes, Rory Culkin y Parker Posey.