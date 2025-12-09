Cine: vidas en pausa por necesidades de otros en “Columbus”

Allí conoce a Casey, una joven que trabaja en una biblioteca cercana y que vive y cuida a su madre, una drogadicta en recuperación. Ambos se vinculan rápidamente y mientras él revela su resentimiento hacia su padre, se sincera sobre sus sueños suspendidos, y así entienden cuáles son los desafíos reales que enfrentan en sus vidas, paralizadas y en pausa por las necesidades de otros.