El sentido posteo de "Changuito" Zeballos tras su polémica sustitución y la eliminación de Boca frente a Racing

La semifinal frente a Racing dejó heridas abiertas en Boca y una de ellas fue la sorpresiva sustitución de Exequiel Zeballos, que salió a los 71 minutos en medio de la incredulidad general. En un partido opaco, que recién empezaba a destrabarse, el “Chango” era de lo poco desequilibrante que mostraba el equipo. Con la banda derecha rival amonestada, su velocidad y capacidad de uno contra uno eran una amenaza constante capaz de generar un quiebre en cualquier momento.
Aun así, Claudio Úbeda decidió reemplazarlo promediando el segundo tiempo para darle ingreso a Alan Velasco, quien no jugaba desde principios de octubre. La reacción fue inmediata: bronca en las tribunas, gestos de sorpresa entre los propios jugadores de Racing y una muestra de frustración explícita en Leandro Paredes, que abrió los brazos y pateó al aire al no comprender la decisión de su entrenador. Para colmo, apenas cuatro minutos después, Adrián Martínez marcó el gol que selló la clasificación de la Academia.
Con la tensión más baja, Zeballos rompió el silencio este lunes a través de su cuenta de Instagram. Subió cinco fotos en blanco y negro, acompañadas por un mensaje que dejó a la vista su desilusión y, al mismo tiempo, su compromiso:
“Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros, que tanto queríamos, pero orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo. Ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir. Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento”, escribió en su cuenta de Instagram.
Paredes también realizó una publicación con un tono similar, dolido por la caída y por ver desvanecida la chance de sumar un título en su regreso al club. Su mensaje apuntó a la reconstrucción:
“Con mucha tristeza por no lograr lo que queríamos pero orgulloso de este grupo que lo intentó hasta el final. Volveremos más fuertes, aguante Boca hoy, mañana y siempre”, expresó el volante en sus redes.
La eliminación dejó además un interrogante que hasta hace horas parecía saldado: la continuidad del entrenador. Aunque mantiene una relación cercana con el plantel y venía sosteniendo una buena cosecha de resultados, la ausencia de reacción en un partido clave abrió dudas sobre cómo podría responder en escenarios similares en el futuro.
Boca ya piensa en lo que viene, pero el golpe en semifinales todavía resuena fuerte. Y las palabras de Zeballos y Paredes reflejan un vestuario que intenta procesar la frustración mientras busca rearmarse para un 2026 que exigirá respuestas inmediatas.