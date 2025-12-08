El sentido posteo de "Changuito" Zeballos tras su polémica sustitución y la eliminación de Boca frente a Racing

La semifinal frente a Racing dejó heridas abiertas en Boca y una de ellas fue la sorpresiva sustitución de Exequiel Zeballos, que salió a los 71 minutos en medio de la incredulidad general. En un partido opaco, que recién empezaba a destrabarse, el “Chango” era de lo poco desequilibrante que mostraba el equipo. Con la banda derecha rival amonestada, su velocidad y capacidad de uno contra uno eran una amenaza constante capaz de generar un quiebre en cualquier momento.