Narcotráfico en Tucumán: ocultó cocaína en el baño de un colectivo y fue detenido

Un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional permitió desbaratar un intento de transporte de droga en la provincia de Tucumán. El procedimiento tuvo lugar en el Puesto de Control “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 1.358.
Los efectivos detuvieron la marcha de un ómnibus de larga distancia que cubría el trayecto Salta–Neuquén. Durante la inspección del vehículo, el can antinarcóticos de la Fuerza alertó a los gendarmes sobre la posible presencia de estupefacientes en el baño del transporte.
Ante esta señal, los funcionarios revisaron el cesto de basura y hallaron dos envoltorios rectangulares tipo “panes”. Al realizar la prueba de campo Narcotest, el resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 1 kilo 480 gramos.
Inmediatamente se dio intervención al Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, que ordenó el secuestro de la sustancia y la detención del ciudadano sindicado como propietario de la droga.
El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que Gendarmería Nacional desarrolla de manera permanente en rutas nacionales del norte argentino, una zona clave en la lucha contra el narcotráfico.