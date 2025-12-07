El Estado recortó 2.500 puestos por mes

Según un relevamiento del presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadín Argañaraz, entre diciembre de 2023 y octubre de este año el tamaño de la Administración Pública y de las empresas estatales se redujo un 17%. El informe, elaborado a partir de datos del Indec, señala que el recorte promedio de 2.500 empleos públicos por mes es una de las medidas más visibles en la reconfiguración del Estado que impulsa la gestión libertaria.
Ese porcentaje equivale a 58.903 empleados públicos menos. Distribuido en 23 meses, implica un ajuste mensual de 2.561 trabajadores. “Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes“, detalla el documento.
La administración central fue la que concentró el mayor ajuste en términos de personal. El recorte sumó 15.519 puestos, según el Iaraf. Los datos del Indec muestran que luego se ubicaron las empresas públicas. El primer caso fue el Correo, donde el ajuste alcanzó 5.155 empleos: su planta pasó de 16.897 a 11.742 trabajadores. Operadora Ferroviaria, la compañía más grande del sistema ferroviario estatal, redujo 3.353 puestos, según los registros oficiales: su plantilla cayó de 23.812 a 20.459. Muy cerca se ubicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que perdió 3.220 empleos: cuando todavía funcionaba como AFIP contaba con 22.199 puestos y en octubre registró 18.979.
El informe de Argañaraz también destacó el ritmo sostenido del ajuste: “Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo”.
A fines de noviembre, fuentes oficiales anticiparon que una nueva reducción de personal es “inminente” y que continuará durante los dos primeros trimestres de 2026. El proceso comenzará con el vencimiento de numerosos contratos en diciembre, muchos de los cuales podrían no renovarse. Además, los recortes podrían profundizarse si avanzan los planes de eliminar los registros de automotores y privatizar empresas estatales.