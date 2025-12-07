El Estado recortó 2.500 puestos por mes

La administración central fue la que concentró el mayor ajuste en términos de personal. El recorte sumó 15.519 puestos, según el Iaraf. Los datos del Indec muestran que luego se ubicaron las empresas públicas. El primer caso fue el Correo, donde el ajuste alcanzó 5.155 empleos: su planta pasó de 16.897 a 11.742 trabajadores. Operadora Ferroviaria, la compañía más grande del sistema ferroviario estatal, redujo 3.353 puestos, según los registros oficiales: su plantilla cayó de 23.812 a 20.459. Muy cerca se ubicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que perdió 3.220 empleos: cuando todavía funcionaba como AFIP contaba con 22.199 puestos y en octubre registró 18.979.