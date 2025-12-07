El arte de ubicar

Hay proyectos muy disruptivos como telescopios que usarían al Sol como lente gravitacional. La idea es ubicarlos en los límites exteriores del Sistema Solar para observar objetos muy distantes que no se pueden ver actualmente. Un telescopio de este tipo produciría grandes aumentos, lo que permitiría observar la superficie de galaxias, estrellas y hasta exoplanetas en detalle. Pero hay que resolver algunos problemas antes de que se pueda construir. Uno es la provisión de energía. Trasladarlo hasta la posición deseada llevaría más de 20 años con las naves actuales y eso requiere una cantidad enorme de energía. Al alejarse no podría usar energía solar y quizás sea necesario “inventar” otro tipo de energía renovable que se pueda producir en el espacio. Otro problema es el movimiento para apuntar los objetos. Con los aumentos que se esperan, hay que tener una precisión en el apuntado que aún no se tiene. Hay otros temas a resolver, pero estos son, quizás, los más relevantes.