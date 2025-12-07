Este año podría bajar el impuesto inflacionario

El impuesto inflacionario puede llegar a bajar 2,6 puntos porcentuales del PBI durante este año, constituyéndose en la principal baja impositiva, seguida en segundo lugar por el impuesto PAIS. Así lo destaca un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El impuesto inflacionario es la pérdida de poder adquisitivo del dinero líquido que poseen los agentes económicos, entre ellos los consumidores y las empresas. La base imponible del impuesto es la cantidad de dinero líquido, usualmente medido a través del agregado monetario M2 privado, y la alícuota es la tasa de inflación del período que se quiera analizar. El Banco Central tiene la potestad de emitir dinero, lo que, a través de la generación de inflación, termina derivando en una pérdida real para los tenedores de pesos y activos líquidos (circulante y depósitos a la vista). Este impuesto no solamente puede beneficiar al Estado, sino también a los bancos, que, al crear dinero secundario, también pueden verse beneficiados por los pasivos líquidos que tengan con sus clientes.