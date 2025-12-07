Secciones
10 tips para tener en cuenta a la hora de preparar y degustar cocina italiana

Especialistas en pizza y referentes tucumanos de las prácticas culinarias de la península repasan los errores más frecuentes. Explican por qué estas acciones se alejan de la tradición original.

Belén Castellano
Por Belén Castellano Hace 4 Hs

1- Comer la pizza con cubiertos

En la tradición italiana la pizza se come con la mano porque forma parte de un rito informal y cotidiano. Para los especialistas, el contacto directo permite percibir mejor la temperatura, la textura de la masa y el equilibrio de los ingredientes. El uso de cuchillo y tenedor introduce una distancia con el producto y modifica esa experiencia original.

2- Cortar la pasta antes de cocinarla

La pasta larga está diseñada para entrar entera en el agua y adquirir su textura durante la cocción. Al cortarla antes, se altera su estructura y también su comportamiento frente a la salsa. Además, se pierde parte de la identidad del formato.

3- Poner aceite en el agua de los fideos

El aceite forma una película sobre la superficie de la pasta. Esa capa impide que la salsa se adhiera de manera correcta. El resultado es un plato con menos integración entre la pasta y su acompañamiento.

4- Usar poca agua para hervir la pasta

La cocción tradicional requiere abundante agua para que cada tira o pieza tenga espacio suficiente. Con poco volumen, la pasta tiende a pegarse entre sí y no se cocina de manera uniforme. Esa falta de libertad en el hervor afecta la textura final.

5- Abusar del queso en la pizza o en los platos

La cocina italiana se basa en el equilibrio entre los ingredientes. Cuando el queso domina en exceso, tapa el sabor de la masa, de la salsa y de otros componentes. El plato pierde sutileza y termina reducido a un solo gusto dominante.

6- Poner demasiada salsa en la pasta

La función de la salsa es acompañar, no tapar. En exceso, empapa la masa y modifica su textura. También altera el balance de sabores y rompe la armonía que caracteriza a estas preparaciones.

7- Dejar el borde de la pizza o el cucurucho

El borde es una parte esencial de la pizza y el cucurucho del helado es parte del postre. Reciben el mismo cuidado que el resto de la preparación.  Desecharlos implica restar valor al proceso artesanal.

8- Agregar crema a las salsas

La carbonara es una de las salsas a las que comúnmente les agregan crema de leche. La receta tradicional de esta salsa no incluye crema. Sus ingredientes se basan en huevo, queso, panceta y pimienta. La incorporación de crema modifica su textura, su sabor y su identidad original.

9- Rellenar los postres con dulce de leche

Dado que es un producto completamente argentino, no se incluye en recetas de masas italianas. Una costumbre no muy italiana, es rellenar los cannoli con dulce de leche o la sfogliatella. Ambos se rellenan con una mezcla cremosa de ricotta.

10- Hornear los cannoli

Los cannoli tradicionales se fríen para lograr una cáscara crujiente y una textura específica. El horno da como resultado un producto distinto, tanto en consistencia como en sabor. De ese modo se pierde una de sus características centrales.

