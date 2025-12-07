El Urban Indie encendió la tarde del sábado con su música emergente en Tucumán

Voces del público

Entre la gente, Inés Haedo, de 37 años, se acercó para contar a LA GACETA que había venido para ver a Hebe, Louta y también a la tucumana LaRuth. “Es la primera vez que voy a verlas en vivo y me encanta este espacio. Todo suena muy bien y me gusta que haya propuestas así para bandas emergentes”, remarcó mientras observaba el escenario. Para ella, el Urban Indie no sólo convocaba por los artistas más reconocidos, sino porque le abre sus puertas a proyectos nuevos.