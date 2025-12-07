Secciones
La foto de la semana
La foto de la semana
Hace 5 Hs

Un auto que se aleja rodeado de la maleza que circunda a la polvorienta ruta 334 (que más parece una senda) que alguna vez estuvo asfaltada y que une las localidades de La Cocha con Taco Ralo, es la imagen que esta vez fue elegida por la redacción de LA GACETA como “La foto de la semana”. 

El registro, logrado por Álvaro Medina, fue publicado en la tapa de la edición del miércoles 3 de diciembre, como parte de una producción especial multiplaforma y que tuvo, entre otras, un informe que se emitió en el programa “Panorama Tucumano”, por LG Play. 

“Los caminos recogen reclamos del agro y realizaciones del Gobierno” fue el título de la nota.

