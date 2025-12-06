Fuerte comunicado del Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo tras la denuncia de los delegados y trabajadores del Banco Patagonia

“Después de Perón y de Evita, nunca más el obrero tuvo que bajar la mirada ante el patrón y el policía”, recordaron, al sostener que ese período marcó “un cambio de situación donde nació la igualdad entre los humildes y los ricos”, señalaron y afirmaron que el reclamo realizado por los empleados del Banco Patagonia constituye “el ejercicio de la defensa de derechos laborales ante la persecución y acoso de la gerenta” de la sucursal.