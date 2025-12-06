Fuerte comunicado del Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo tras la denuncia de los delegados y trabajadores del Banco Patagonia

El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo difundió un duro comunicado luego de que trabajadores y delegados de una sucursal del Banco Patagonia de Concepción denunciaran haber sido golpeados por efectivos de Infantería durante una manifestación. “La fuerza es el derecho de las bestias”, señaló.
En el escrito, el espacio expresó su “profunda indignación” frente al accionar de los agentes y describió como “inconcebible ver el modo en el que ‘garrotean y patean cobardemente’ a un trabajador bancario en el suelo”. Y enmarcó los hechos en una vulneración a los derechos conquistados por el movimiento obrero argentino.
“Después de Perón y de Evita, nunca más el obrero tuvo que bajar la mirada ante el patrón y el policía”, recordaron, al sostener que ese período marcó “un cambio de situación donde nació la igualdad entre los humildes y los ricos”, señalaron y afirmaron que el reclamo realizado por los empleados del Banco Patagonia constituye “el ejercicio de la defensa de derechos laborales ante la persecución y acoso de la gerenta” de la sucursal.
La crítica más severa apuntó al accionar de los efectivos involucrados, a quienes calificaron como “verdaderos cabezas huecas”. Además, advirtieron que prácticas de este tipo pueden “tensar la cuerda de un volcán social al borde de la erupción”, y alertaron sobre un posible estallido: “no vaya a ser que una chispa genere el caos social en un país con el 40% de pobres y donde ya se han perdido 347.000 puestos de trabajo”.
"La dignidad no tiene precio", finaliza el escrito que lleva las firmas de Enrique Romero, Martín Rodríguez, Héctor Argañaraz y Tuta Alderete.