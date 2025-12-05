Secciones
Denuncian que Infantería golpeó a delegados y trabajadores del Banco Patagonia

El operativo, calificado como desmedido por los propios trabajadores, terminó con golpes, insultos y empujones contra quienes participaban de una protesta pacífica.

05 Diciembre 2025

Una jornada marcada por escenas de violencia se vivió este viernes frente a la sucursal del Banco Patagonia de Concepción cuando un grupo de delegados de La Bancaria se manifestaba. El operativo, calificado como desmedido por los propios trabajadores, terminó con golpes, insultos y empujones contra quienes participaban de una protesta pacífica.

El reclamo había sido convocado para acompañar a los empleados de la sucursal que días atrás denunciaron a la gerente María José Mansilla por episodios de maltrato, hostigamiento y amenazas. Sin embargo, lejos de obtener una respuesta institucional, los manifestantes se encontraron con la intervención violenta de las fuerzas de seguridad.

En el lugar se encontraba una comitiva gremial conformada por delegadas y delegados del Banco Nación, Banco Macro, Banco Patagonia y miembros de la Comisión Directiva de La Bancaria Tucumán. Entre ellos estaba la secretaria general, Cecilia Sánchez Blas. Todos fueron agredidos por la policía mientras intentaban dialogar con la entidad bancaria.

“Esta represión es una provocación brutal y cobarde. Nos golpearon por defender a nuestros compañeros. No vamos a permitir ni una amenaza más”, expresaron desde el sindicato, repudiando el accionar policial.

A partir del episodio, La Bancaria declaró el estado de alerta y reclamó explicaciones urgentes a las autoridades del Banco Patagonia. “No vamos a naturalizar la violencia institucional. Esto fue una brutal y desmedida represión”, denunciaron en un comunicado posterior.

