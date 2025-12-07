Las aventuras de Alicia ahora se viven en las alturas

El inmortal “Alicia en el país de las maravillas”, de Lewis Carroll, es fuente recurrente de inspiración para el cine, el teatro, la literatura y la música, con la historia de una niña que cae por un agujero hasta llegar a un universo plagado de personajes fantásticos como el Conejo Blanco, el Sombrerero Loco, el Gato de Cheshire y la Reina de Corazones.
Carroll trabajó tópicos como el crecimiento, los desafíos de madurar y los elementos absurdos, en contra de las convenciones de la época victoriana que vivía cuando lo publicó en 1865. Así, la idea de un relato divertido para entretener a las pequeñas hermanas Liddell durante un paseo en barco (como fue su inicio real), derivó en una materia base para sus múltiples lecturas y referencias a las realidades de cada momento.
La novela ahora es reinterpretada desde la acrobacia y la danza aérea con el título “Alicia upside down”, en la muestra final del primer diplomado de esa especialidad de la escuela de acro/danza aérea que conduce Lulú Torrens, con título otorgado por la Universidad San Pablo T y el apoyo de la delegación Tucumán de la Asociación Argentina de Actores. La función tendrá lugar desde las 20 en teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850),
“La idea de reversionar ese texto es una manera de manifestar la locura que estamos viviendo en cuanto a lo social, a la política, a la economía, todo lo que nos sucede, siempre reflexionando desde el lugar del arte. Este ha sido el primer año del diplomado, y como inicio ha tenido sus ajustes; empezamos con un montón de alumnos y después muchos se bajaron por situaciones económicas, porque para algunos era complejo sostenerlo económicamente y más en la situación que estamos atravesando. Pero ha sido una experiencia súper enriquecedora de aprender, de tener que subir un escalón más, de lograr la instancia universitaria que tiene otra exigencia, otro perfil, otra manera de llevarlo a cabo y otra pedagogía. Nos ha enriquecido un montón”, afirma Torrens.
En esta oportunidad, se recibirán cinco estudiantes: Ástor Carrizo, Carolina Sánchez, Eliana Sosa, Martina López Baracat y Estella Salvatierra Calderón. Otros 15 dejaron su capacitación a medias, “pero el año que viene retoman ya que sigue el diplomado y la buena noticia es que nos ha ido bien en cuanto a currícula, porque es un formación muy amplia que en 2026 lo daremos tanto en Tucumán como en Santiago del Estero”, avisa.
“Si bien el título es en acrobacias aéreas, mi intención es llevarlo más a un diplomado de artes escénicas con inclinación hacia lo aéreo o hacia el circo. Se está perfilando por ese lugar. Esta experiencia inicial ha sido mucho de ajustar y desajustar, aprender, corregir sobre la marcha, todo uy enriquecedor como profesional . Me ha sumado mucho tener como avanzar con el aporte de una universidad, con todo lo que implica desde lo burocrático hasta la profesionalización, que es como a mí me gusta trabajar”, agrega.
La directora y docente advierte que “todas las artes escénicas están vapuleadas y vistas -por lo menos- como un hobby; empezar a darles ese tinte profesional, porque realmente uno invierte tiempo, ganas, energía y trabajo, es mi bandera”. “El arte encierra siempre una reflexión sociopolítica, refleja lo que está sucediendo en tu entorno, y no puede estar ajeno a eso. Se trata de entender y mostrar que el ser humano sin arte, no es un ser humano real”, añade.
Desde su mirada, mayormente las academias de danzas aéreas están “más enfocadas a la parte de las competencias y a los torneo, pero mi intención con el diplomado es llevarlo más al lado artístico y a darle una salida laboral a los alumnos, no tan solo como docentes sino también como productor y gestor para que puedan montar sus espectáculos, junto a lo netamente físico acrobático”.
“Lo que planteo no es algo excepcional, aunque algunos crean que estoy yendo contra la corriente, como siempre. En la región, tanto en Catamarca como en Jujuy se aflojó un montón en lo referido a los torneos, pero lamentablemente han cerrado varios espacios por la situación económica”, advierte.