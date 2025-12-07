Las aventuras de Alicia ahora se viven en las alturas

“La idea de reversionar ese texto es una manera de manifestar la locura que estamos viviendo en cuanto a lo social, a la política, a la economía, todo lo que nos sucede, siempre reflexionando desde el lugar del arte. Este ha sido el primer año del diplomado, y como inicio ha tenido sus ajustes; empezamos con un montón de alumnos y después muchos se bajaron por situaciones económicas, porque para algunos era complejo sostenerlo económicamente y más en la situación que estamos atravesando. Pero ha sido una experiencia súper enriquecedora de aprender, de tener que subir un escalón más, de lograr la instancia universitaria que tiene otra exigencia, otro perfil, otra manera de llevarlo a cabo y otra pedagogía. Nos ha enriquecido un montón”, afirma Torrens.