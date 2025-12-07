Andrés di Tella: “El proyecto estético no es necesariamente lo que hacés sino lo que te gustaría hacer”

- Es, básicamente, filmar a una persona para ver cómo da en cámara. Andy Warhol tomó esa idea para hacer una serie de películas cortas. A cada persona que entraba a su famoso estudio, The Factory, él los sentaba delante de una cámara, con la instrucción de mirar hasta que se terminara el rollo, que eran cuatro minutos. Y entonces yo cuento en el libro el caso de una chica que se pone incómoda, porque cuatro minutos son eternos, y no sabe cómo posar y se empieza a poner nerviosa y le agarra un ataque de llanto y se le corre todo el maquillaje, la desesperación total, y de pronto se le pasa. En el rostro se percibe como si hubiera tenido una iluminación religiosa o un orgasmo, no sé. Esa película que vi de Warhol a los 18 años me resultó una síntesis del potencial del rostro humano y entendí que eso también podía ser cine.