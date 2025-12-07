Secciones
LA GACETA Literaria

Una historia de aprendizaje

Recorrido por el pasado y los vericuetos de una vida.

Hace 6 Hs

MISCELÁNEA

PRUEBA DE CÁMARA

ANDRÉS DI TELLA

(Entropía – Buenos Aires)

Escrito al calor del final de su matrimonio, este trabajo es una novela de aprendizaje en la que su autor recupera las escenas de una infancia y adolescencia poco frecuentes, la de crecer dentro de una familia de la burguesía ilustrada cuyos nombres perviven en instituciones culturales de vanguardia, en universidades y en la historia de la industrialización del país.

En cada escena, como planos de un documental, nos encontramos frente a una confortable casa en la que se podía encontrar a Caetano Veloso o Gilberto Gil, a revolucionarios exiliados, pacientes de un centro de antipsiquiatría o a un arquitecto heterodoxo que lo arrancó de la formación clásica y le hizo empezar por el camino contrario, por el cine de Andy Warhol, y con el que descubrió el cine que era posible hacer. Y esta “universidad”, quizás más nutrida que la de Oxford, en donde estudió Letras, fue la que le dio forma a su curiosidad artística.

Profundamente conectado con la Argentina, la entrada en la juventud lo encontró en plena posdictadura, cuando el país volvía de la noche más siniestra, trabajando como periodista, desarrollando su carrera de cineasta y formando parte de la extraordinaria movida cultural de esos años.

Pero una atmósfera de melancolía rodea a esta memorabilia, cifrada en la respuesta que nunca le mandó a su mejor amigo de la infancia londinense, quien había tomado un camino opuesto al suyo y que quizás demuestre la imposibilidad de recuperar aquella época en la que fuimos tan felices.

© LA GACETA

MARÍA EUGENIA VILLALONGA

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial
1

Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial

Santoral del 6 de diciembre: se destaca la figura de San Nicolás, el obispo que inspiró a Papá Noel y un legado de caridad que perdura
2

Santoral del 6 de diciembre: se destaca la figura de San Nicolás, el obispo que inspiró a Papá Noel y un legado de caridad que perdura

La Inteligencia Artificial reveló la “fórmula de la felicidad”: cuatro pilares clave y un enemigo silencioso
3

La Inteligencia Artificial reveló la “fórmula de la felicidad”: cuatro pilares clave y un enemigo silencioso

Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?
4

Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?

Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto
5

Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto

¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor
6

¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor

Más Noticias
Comentario sobre la obra “Vi en el tumulto un deseo parecido”

Comentario sobre la obra “Vi en el tumulto un deseo parecido”

¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor

¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor

Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto

Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto

Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?

Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?

El desfile “Diversidad en la pasarela” aspira a derribar prejuicios sobre personas con discapacidad

El desfile “Diversidad en la pasarela” aspira a derribar prejuicios sobre personas con discapacidad

Cuánto pueden ganar los freelancers argentinos y cómo se las ingenian para cobrar más rápido

Cuánto pueden ganar los freelancers argentinos y cómo se las ingenian para cobrar más rápido

Un proyecto que hizo viral a un fotógrafo lleva la creatividad tucumana al Upside Down

Un proyecto que hizo viral a un fotógrafo lleva la creatividad tucumana al Upside Down

Del gimnasio a la oficina: cómo la ropa deportiva se convirtió en el nuevo uniforme urbano

Del gimnasio a la oficina: cómo la ropa deportiva se convirtió en el nuevo uniforme urbano

Comentarios